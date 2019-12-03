В Белгороде автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет
В Белгороде произошла авария с рейсовым автобусом. По данным "Интерфакса" в салоне находилось 30 человек. Машина по неустановленной пока причине вылетела с дороги и перевернулась в кювет. Известно о пострадавших. На место выехали спасательные службы и медики.
Это второй случай за последние несколько дней аварий с рейсовым транспортом.Фото: предоставлено очевидцем
Информированный источник сообщил изданию, что авария произошла у села Преображенка. Автобус ехал из другого города региона, Старого Оскола.
автобус перевернулся на заснеженной трассеФото: предоставлено очевидцем
Автобус ехал из Старого Оскола.Фото: предоставлено очевидцем
Это второй случай за последние несколько дней аварий с рейсовым транспортом. В Забайкальском крае автобус с пассажирами 1 декабря вылетел с моста и упал на замерзшую реку. В этом ДТП погибли 19 человек.
Их тела 2 декабря опознали родственники. Многие пострадавшие до сих пор находятся в больнице. Одна из пассажирок того рейса была на шестом месяце беременности. Ее увезли на вертолете санавиации в Читу. В понедельник 2 декабря муж женщины сообщил, что врачи спасли ребенка. С ним и его мамой все хорошо.
Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами.
ИСТОЧНИК KP.RU