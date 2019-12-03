2019-12-03T09:52:07+03:00
Происшествия

В Белгороде автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет

Есть пострадавшие
Юлия САЛЬНИКОВА
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На место аварии выехали медики и спасателиНа место аварии выехали медики и спасателиФото: предоставлено очевидцем
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В Белгороде произошла авария с рейсовым автобусом. По данным "Интерфакса" в салоне находилось 30 человек. Машина по неустановленной пока причине вылетела с дороги и перевернулась в кювет. Известно о пострадавших. На место выехали спасательные службы и медики.

Это второй случай за последние несколько дней аварий с рейсовым транспортом. Фото: предоставлено очевидцем

Это второй случай за последние несколько дней аварий с рейсовым транспортом.Фото: предоставлено очевидцем

Информированный источник сообщил изданию, что авария произошла у села Преображенка. Автобус ехал из другого города региона, Старого Оскола.

автобус перевернулся на заснеженной трассе Фото: предоставлено очевидцем

автобус перевернулся на заснеженной трассеФото: предоставлено очевидцем

Автобус ехал из Старого Оскола. Фото: предоставлено очевидцем

Автобус ехал из Старого Оскола.Фото: предоставлено очевидцем

Это второй случай за последние несколько дней аварий с рейсовым транспортом. В Забайкальском крае автобус с пассажирами 1 декабря вылетел с моста и упал на замерзшую реку. В этом ДТП погибли 19 человек.

Их тела 2 декабря опознали родственники. Многие пострадавшие до сих пор находятся в больнице. Одна из пассажирок того рейса была на шестом месяце беременности. Ее увезли на вертолете санавиации в Читу. В понедельник 2 декабря муж женщины сообщил, что врачи спасли ребенка. С ним и его мамой все хорошо.

Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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