В Белгороде автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-03T09:52:07+03:00

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В Белгороде произошла авария с рейсовым автобусом. По данным "Интерфакса" в салоне находилось 30 человек. Машина по неустановленной пока причине вылетела с дороги и перевернулась в кювет. Известно о пострадавших. На место выехали спасательные службы и медики.

Это второй случай за последние несколько дней аварий с рейсовым транспортом.Фото: предоставлено очевидцем

Информированный источник сообщил изданию, что авария произошла у села Преображенка. Автобус ехал из другого города региона, Старого Оскола.

автобус перевернулся на заснеженной трассеФото: предоставлено очевидцем

Автобус ехал из Старого Оскола.Фото: предоставлено очевидцем

Это второй случай за последние несколько дней аварий с рейсовым транспортом. В Забайкальском крае автобус с пассажирами 1 декабря вылетел с моста и упал на замерзшую реку. В этом ДТП погибли 19 человек.

Их тела 2 декабря опознали родственники. Многие пострадавшие до сих пор находятся в больнице. Одна из пассажирок того рейса была на шестом месяце беременности. Ее увезли на вертолете санавиации в Читу. В понедельник 2 декабря муж женщины сообщил, что врачи спасли ребенка. С ним и его мамой все хорошо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747443" frameborder="0"></iframe> Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU