Родственники опознали всех погибших в аварии с автобусом в Забайкалье

СЕГОДНЯ 07:25 2019-12-03T07:34:03+03:00

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Тела всех 19 погибших в аварии в Забайкалье опознали их родственники. Об этом агентству «Интерфакс - Дальний Восток» глава района Алексей Закурдаев.

Следователи провели официальную процедуру опознавания тел в понедельник 2 декабря. До этого 17 погибших пассажиров автобуса, вылетевшего с моста на замерзшую реку, уже были опознаны, необходимо было подтвердить личности еще двух человек.

Из 19 погибших большая часть – жители Сретенского района, еще двое – жители Читы. Власти Забайкальского края приняли решение оказать финансовую помощь семьям, потерявшим близких в этом страшном ДТП – родственникам на похороны выделили по 60 тысяч рублей. Кроме того из бюджета региона семьи погибших получат по миллиону рублей. Пострадавшим также выделят компенсацию в размере от 200 до 30 тысяч.

По факту ДТП возбужденно уголовное дело. По одной из версий причиной роковой аварии стало лопнувшее колесо, однако точно это скажет только экспертиза. Часть пострадавших доставляли с помощью вертолетов санавиации. Среди этих шести пострадавших женщина на шестом месяце беременности. Читинские медики спасли маму и ребенка. У женщины травма позвоночника, но врачи говорят, что она восстановится.

ИСТОЧНИК KP.RU