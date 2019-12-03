В Балашихе детский тренер во время ссоры ударил ножом сожительницу

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-03T10:35:57+03:00

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Утром 3 декабря стало известно, что в Балашихе было совершено нападение на женщину. Злоумышленником оказался её сожитель, инструктор детской спортшколы из Москвы.

Мужчина нанес пострадавшей удар ножом в брюшную полость во время ссоры. Как сообщил источник kp.ru в следственных органах, мотивом преступления стали внезапно возникшие неприязненные отношения между сожителями, вина нападавшего уже установлена, а он сам задержан. Пострадавшая женщина на данный момент находится в больнице, врачи пытаются спасти её после колото-резаного ранения.

Ранее в Башкортостане мужчина забрал двоих малолетних сыновей и уехал из дома в неизвестном направлении, узнав о намерении жены развестись с ним. Поиски пропавших ведутся с середины октября, в ходе операции у реки Уфа был найден надувной матрас детей семейства, однако никаких других следов их пребывания там не нашли. За любую информацию о местонахождении мужчины и его детей МВД республики назначило денежное вознаграждение.

На сайте kp.ru продолжают активно обсуждать инициативу законопроекта о семейно-бытовом насилии. Известно, что кроме всех уже известных мер закон предусматривает защиту от насилия в отношении сожителей, не связанных узами брака, но совместно ведущих хозяйство и быт.

ИСТОЧНИК KP.RU