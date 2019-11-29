Побить жену все равно, что не правильно припарковаться?

Пока мы тут рассуждаем, нужен закон или нет, 30 000 жертв насилия (такая неофициальная цифра, официальных нет) в опасности у себя дома. Домашнее насилие, пожалуй, единственное преступление, которое вообще никак не регламентировано и не рассматривается уголовными законами РФ.

Ни профилактики, ни мер, ни адекватных следствий и наказаний - ничего. А жертв - тысячи.

Для профилактики ограблений на улице есть фонари. Для профилактики ДТП - камеры, сотрудники полиции. С экономическими преступлениями борется целый ОБЭП. Если вам дали по голове на улице хулиганы, то вы спрячетесь дома и никогда его больше не увидите, если сами не захотите пойти в суд.

Здесь же, за закрытыми дверями собственного дома, порой творится страшное. Просто напомню фамилии, за каждой из которых громкая и жуткая история. Профессор Соколов из СПБГУ, Рита Грачева из Серпухова, маленькая девочка Аиша из Ингушетии.

А вместо тысячи слов про то, как УК в адрес домашних насильников работает сейчас, просто приведу цитаты из реальных решений судов по таким делам.

Дело № 5-124/2019. Во время семейного ужина возникла ссора. Ульянов В. А. схватил свою жену за волосы и ударил головой о колено. Все это произошло на глазах дочери, которая пришла на ужин вместе со своим другом. На судебном заседании Ульянов В. А. признал себя виновным в совершении правонарушения. Решение суда: Штраф 5 000 рублей

Дело № 5-176/2019. Коваль С. В. в ходе бытового конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил физическую боль своей супруге. Из письменного объяснения супруги следует, что она находилась дома вместе со своим мужем и дочерью. Коваль С. В., будучи в нетрезвом состоянии, стал ругаться с ней на почве семейно-бытовых отношений, выражался в ее адрес нецензурной бранью. После чего он набросился на нее с кулаками, стал наносить удары по лицу и голове, хватал ее за лицо. Она подбежала к окну и стала звать на помощь. Коваль С. В. разозлился еще больше, схватил ее за лицо, перекрыв ей доступ воздуха, второй рукой схватил за горло и стал душить. От ее криков проснулась дочь и стала плакать. Супруга перестала кричать, и Коваль С. В. ее отпустил.Решение суда: Штраф 15 000 рублей

Все это - реальные постановления российских судов о домашнем насилии за 2019 год. Некоторые депутаты и сенаторы демонстративно называют это даже не "побоями", а "шлепками". Вроде как на такую ерунду не нужно даже обращать внимания.

Получается, в России побить жену, все равно, что неправильно припарковаться?

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Поссорился с женой - жди на кухне Шарикова из "Собачьего сердца"

Александр БОЙКО

Эпидемия из Европы под названием "профилактика семейно-бытового насилия" рвется в Россию.

Что из этого может получиться? Да примерно понятно. То же, что было несколько лет назад с общественной организацией "Стопкиднеппинг". Этой интересной организации "Комсомолка" посвятила несколько материалов. (подробности)