Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-03T11:24:56+03:00

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Национальная система мониторинга качества "Роскачество" протестировала самые распространенные приложения для вызова такси эконом и комфорт-класса. Сотрудники организации совершили контрольные поездки с помощью сорока разных приложений - как для андроидовских, так и для "яблочных" гаджетов - и оценили сервис по пятибалльной системе на удобство, функциональность и безопасность. Основными критериями стали возможности широкого выбора тарифов, количество дополнительных опций (детское кресло, перевозка животных, возможность заказать такси другу), качество связи с водителем, отслеживание и возможность усложнения маршрута и так далее. Ещё приложения проверили на информационную безопасность при передаче персональных данных - и выяснили, что 75% всех приложений используют для этого режимы шифрования.

"Мобильные технологии произвели революцию на рынке такси. С появлением мобильных приложений для заказа такси конкуренция обострилась до предела, в связи с чем поездки стали куда дешевле, а время подачи машины сократилось в несколько раз. Однако есть и другая сторона медали: пропорционально снижению тарифов падают качество сервиса и безопасность перевозок. Пассажиры такси заинтересованы в повышении уровня качества и безопасности этих важных услуг", - прокомментировал результаты исследования заместитель руководителя "Роскачества" Илья Лоевский.

В итоге выяснилось, что ни одного "двоечника" среди всех проверенных приложений не оказалось: 22 из них в среднем получили оценки "4", остальные преодолели порог в 3 балла. По совокупности лучшими приложениями для iOS стали "Яндекс.Такси" (с результатом 4,64), Uber Russia (4,46), Gett (4,44), «Ситимобил» (4,39) и Maxim (4,39). Для смартфонов на базе Android результаты отличаются незначительно: лучшим приложением также стало "Яндекс.Такси" (4,66), второе место занял «Ситимобил» (4,52), затем Uber Russia (4,51), Gett (4,44) и Maxim (4,41). Ранее в рамках форума "Транспортная неделя-2019" Директор по стратегическим направлениям бизнеса компании «Яндекс» рассказал в открытой студии программы "Россия в движении" о внедрении новых технологий в сферу защиты прав потребителей.

Рейтинг лучших приложений для вызова такси на базе iOS от "Роскачества"

Рейтинг лучших приложений для вызова такси на базе Android от "Роскачества"

ИСТОЧНИК KP.RU