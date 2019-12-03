2019-12-03T11:24:56+03:00
Общество

Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

В ходе исследования было проверено сорок самых популярных мобильных сервисов
Ольга МАТЫС
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Приложения для вызова такси проверили на удобство, безопасность, функциональность и эффективностьПриложения для вызова такси проверили на удобство, безопасность, функциональность и эффективностьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Национальная система мониторинга качества "Роскачество" протестировала самые распространенные приложения для вызова такси эконом и комфорт-класса. Сотрудники организации совершили контрольные поездки с помощью сорока разных приложений - как для андроидовских, так и для "яблочных" гаджетов - и оценили сервис по пятибалльной системе на удобство, функциональность и безопасность. Основными критериями стали возможности широкого выбора тарифов, количество дополнительных опций (детское кресло, перевозка животных, возможность заказать такси другу), качество связи с водителем, отслеживание и возможность усложнения маршрута и так далее. Ещё приложения проверили на информационную безопасность при передаче персональных данных - и выяснили, что 75% всех приложений используют для этого режимы шифрования.

"Мобильные технологии произвели революцию на рынке такси. С появлением мобильных приложений для заказа такси конкуренция обострилась до предела, в связи с чем поездки стали куда дешевле, а время подачи машины сократилось в несколько раз. Однако есть и другая сторона медали: пропорционально снижению тарифов падают качество сервиса и безопасность перевозок. Пассажиры такси заинтересованы в повышении уровня качества и безопасности этих важных услуг", - прокомментировал результаты исследования заместитель руководителя "Роскачества" Илья Лоевский.

В итоге выяснилось, что ни одного "двоечника" среди всех проверенных приложений не оказалось: 22 из них в среднем получили оценки "4", остальные преодолели порог в 3 балла. По совокупности лучшими приложениями для iOS стали "Яндекс.Такси" (с результатом 4,64), Uber Russia (4,46), Gett (4,44), «Ситимобил» (4,39) и Maxim (4,39). Для смартфонов на базе Android результаты отличаются незначительно: лучшим приложением также стало "Яндекс.Такси" (4,66), второе место занял «Ситимобил» (4,52), затем Uber Russia (4,51), Gett (4,44) и Maxim (4,41). Ранее в рамках форума "Транспортная неделя-2019" Директор по стратегическим направлениям бизнеса компании «Яндекс» рассказал в открытой студии программы "Россия в движении" о внедрении новых технологий в сферу защиты прав потребителей.

Рейтинг лучших приложений для вызова такси на базе iOS от "Роскачества"

Рейтинг лучших приложений для вызова такси на базе iOS от "Роскачества"

Рейтинг лучших приложений для вызова такси на базе Android от "Роскачества"

Рейтинг лучших приложений для вызова такси на базе Android от "Роскачества"

ИСТОЧНИК KP.RU

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