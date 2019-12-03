Цифровые технологии на страже безопасности: в «Яндекс.Такси» рассказали о новых разработках

Он рассказал об эксперименте по внедрению электронных путевых листов, удаленного предрейсового осмотра, а также о работе над законом о такси

- С какими проектами вы участвуете в Транспортной неделе, есть ли новые разработки?

В следующем году запустим множество новых проектов. Наша главная задача – помочь водителям максимально эффективно использовать свое рабочее время. Технологии Яндекса позволяют сделать формирование маршрута максимально удобным для пользователя. К примеру, недавно в Яндекс.Картах заработал функционал Яндекс.Транспорта. Мы видим, что пользователям стало намного удобнее, больше не нужно переключаться между двумя приложениями, как ранее.

Наша цель – сделать так, чтобы человек засыпал и просыпался с Алисой, потом она ему напоминала о делах и строила маршрут, с учетом предпочтений владельца, конечно: самый быстрый, самый комфортный, самый дешевый, предупреждала бы о пробках, рекомендовала выбрать другой маршрут, если возникли затруднения на нынешнем...

- В Калужской области проходит эксперимент по использованию электронный путевых листов в сфере таксомоторных перевозок. Каковы результаты?

- Мы разработали дорожную карту по внедрению электронный путевых листов в трех регионах – это Калужская и Белгородская области и республика Татарстан. Там процесс внедрения уже идет. У других регионов тоже есть большой интерес, с Омской и Рязанской областями соглашения уже подписаны. В целом, в следующем году эксперимент может распространиться уже на 20 субъектов Федерации.

Безопасность перевозок – это приоритет для Яндекса. Разработанный нами рабочий прототип ЭПЛ позволяет просто не открывать доступ к заказам водителю, который по каким-то причинам не может получить отметку врача о состоянии здоровья – давление барахлит с утра или накануне на вечеринке засиделся. В любом случае вердикт системы будет один: домой, отдыхать!

- Какие преимущества видит в ЭПЛ региональное руководство?

- Мы коммерческая организация, поэтому создаем только то, что представляет интерес для бизнеса и для конечного потребителя услуги. Бизнесу это интересно. Сегодня один предрейсовый осмотр перевозчику обходится в 150-200 рублей, тогда как с помощью наших технологий цену можно снизить как минимум до 45 рублей, то есть в 3-4 раза. А водители смогут более эффективно выстраивать свой рабочий день и больше зарабатывать.

- Это нужно только для сферы такси?

- Нет – для всех тех, у кого есть транспорт и водители, которые обязаны по закону проходить ежедневный предрейсовый осмотр. А еще ГАИ, “Скорая”, Спасательная служба и перевозчики опасных грузов… Сейчас мы проводим эксперимент в сфере автобусных перевозок. Автобусные парки пока продолжают заполнять бумажные путевые листы, которые затем вносятся в электронный реестр. А сотрудникам Госавтоинспекции мы открыли доступ к этим реестрам, и они в любой момент могут проверить, соответствует ли информация о предрейсовом осмотре на бумаге данным ЭПЛ. Когда ЭПЛ будут внедрены повсеместно, ГИБДД сможет получать информацию в режиме реального времени. В дальнейшем данные ЭПЛ можно будет интегрировать в систему фотовидеофиксации.

- Нарушителю не скрыться?

- Наказание – не лучший способ изменить ситуацию. Нарушитель говорит себе: “Штраф в три тысячи? Ну и ладно – больше заработаю!” И вот это “больше заработаю” перебарывает любой штраф. А если перевозчики объединятся, создадут платформу, на которую будут передавать все свои данные, то водитель, не прошедший предрейсовый осмотр, просто не будет получать заказы и зарабатывать. Этот фактор точно сработает. А потом люди поймут, что этот механизм еще и помогает им следить за здоровьем: в Калуге был случай, когда в ходе предрейсового осмотра водитель узнал, что ему нужно серьезно лечиться. Изменения в организме были совсем еще незаметные, но ежедневные осмотры позволили их «отловить».

- Как и где он раньше медосмотры проходил?

- Не каждую болезнь можно «отловить» на предрейсовом осмотре, это все же не диспансеризация, но если внимательно отслеживать результаты – выводы делать можно. А внедрение ЭПЛ предусматривает создание инфраструктуры удаленного медицинского предрейсового осмотра. Мы размещаем эти точки на заправках, СТО, автомойках – там, куда водители регулярно приезжают. Точка будет представлять собой кабинку с оборудованием и хорошей камерой. Медицинские приборы будут считывать давление, температуру, анализировать выдыхаемый воздух. Камера нужна потому, что на противоположном конце канала связи будет дежурить опытный врач, который сможет оценить состояние кожных покровов водителя, а также общее состояние. степень адекватности его поведения. Активно сейчас обсуждаем возможность внедрить технологию проверки на наркотики, но с этим еще придется поработать – технологии сложные, процесс внедрения будет не быстрым.

Наша концепция позволит сократить расходы транспортных предприятий. Что касается водителя, то он сейчас в любом случае платит за эту услугу. Кроме того, система удаленного осмотра даст дополнительный заработок врачам и фельдшерам, которые в свободное от основной работы время смогут дистанционно работать с водителями. На десять устройств удаленного доступа нужен один врач.

- Это могло бы дать возможность получить работу и медикам с ограниченными возможностями. Интересное социальное направление.

- Да, мы в смотрим этом направлении. И рассчитываем, что коллеги из министерств и ведомств подключатся к реализации планов.

- Каковы впечатления от проекта в целом?

- Отзывы разные, систему надо доработать. Но водителям ход эксперимента нравится, им удобно: они приезжают на ближайшую заправку, проходят осмотр, едят, механик проверяет автомобиль. Водитель экономит массу времени, ведь ему все равно нужно было бы заехать на заправку с утра, а тут «2 в 1» - заправка и осмотр. Мы хотим, чтобы осмотр проходил еще быстрее.

- Стало раньше темнеть. В приложении “Яндекс.Карты” работает прекрасная функция – сигнал - предупреждение о школах, мимо которых вот-вот проедет водитель. Насколько он эффективен?

- Этот сервис мы запустили 1 сентября в Москве, и пока не получили ни одного негативного отзыва. Это подсказка для водителя, который может отвлечься. Плюс, не будем забывать, что возле школ везде стоят знаки, и пока мы не можем сказать на сто процентов, по какой причине водитель снижает скорость: потому что мы предупредили, или он просто увидел знак. Тем не менее, полагаю, что определенный вклад в безопасность мы вносим.

- Можно ли перенастроить сервис на предупреждение о других потенциальных опасностях на дороге: о выходе животного, тумане, риске гололедицы?

- Да, конечно. Все зависит от взаимодействия с оперативными и дорожными службами. Теоретически, Если нам будут передаваться эти данные, то мы могли бы отправлять их водителям.

- Поговорим о системе предупреждения о превышении скоростного режима, который активно работает. Насколько она эффективна?

- Эту часть сервиса впервые испытали в Омске. У нас очень хорошие отношения с этим регионом, и многие новинки мы тестируем именно здесь. Сначала столкнулись с негативом со стороны водителей, которых отключили от системы за постоянные нарушения. Мы им разъяснили, почему выгоднее не нарушать. А бизнес сразу оценил: они точно знают, что превышение скорости – риск ДТП, а ДТП - это простой автомобиля. Но хочу отметить, что и водители реагировали положительно на предупреждения о превышении скорости: абсолютное большинство от них стали отказываться. И это правильно, потому что наша идея – не в том, чтобы ловить и наказывать, а в том, чтобы дать водителю адекватный инструмент для самоконтроля в условиях сложного городского движения.

- В течение года обсуждается закон о такси. Сложилось впечатление, что в прозрачности системы заинтересованы все агрегаторы. Есть ли предпосылки к тому, что удастся согласовать положения, которые устроят всех?

- Яндекс входит в состав рабочей группы. Мы уже сообщили остальным, какие поправки в текст необходимо внести, с нашей точки зрения. Честно говоря, рабочая группа достаточно давно не собиралась. Но этот вопрос уже не к нам. Мы считаем, что главное – чтобы будущий законопроект учитывал интересы всех участников рынка, ведь на нем работает более полутора миллионов таксистов и еще больше людей зависит от их заработка – это члены их семей. А пользуется такси еще больше людей – до 30 миллионов пассажиров. Перевозчики, пассажиры, таксисты, онлайн-сервисф – всех их стоит выслушать.

- Одна из самых “больных“ тем в сфере безопасности дорожного движения и перевозок – контроль времени, которое водитель проводит на линии.

- У нас ограничение по времени действует очень давно. Но мы не можем знать, что делает водитель после того, как наши алгоритмы отключили его от наших заказов. В принципе, ничто не мешает ему подключиться к другому агрегатору. Поэтому и появилась инициатива мониторить общее время «за рулем» разным онлайн-сервисам совместно. С предложением объединить базы мы обращались и к “СитиМобил”, и к “Везет”. Получается пока не все. В наших планах создание платформы с открытым IP, на которую будут передавать информацию все желающие участники рынка. Она должна быть публичной. Хотим начать с Москвы.

- Как это будет работать?

- У каждой компании есть собственный софт. Мы создаем платформу, и все партнеры начинают отправлять ей информацию, например, о том, когда водитель на заказе. Этого достаточно. Платформа будет считать это время, и результат будет виден всем компаниям. С другой стороны, есть мнение о том, что нужно менять нормативы. Сейчас водитель фуры может работать максимум восемь часов, но эти нормы, говорят представители бизнеса, не менялись с советских времен, когда не было ни автоматических трансмиссий, ни гидроусилителей руля, ни других устройств, помогающих водителю….

- Да, комфорт возрос, но и интенсивность движения несопоставимо выше.

- Верно. И это значит, что исследования нужно продолжать, подключить к ним разные научные центры. Сейчас точных данных нет ни у кого. Кроме нас.