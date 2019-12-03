2019-12-03T13:59:30+03:00
Общество

Песков о заявлении ФБР про «угрозу» российских приложений: Конкуренцию это не остановит

Пресс-секретарь президента считает, что у российских программ есть преимущества, поэтому они востребованы на мировом рынке
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле не считают, что заявления Федерального бюро расследований (ФБР) США об «угрозе», которую представляют российские приложения, могут на что-то повлиять. Лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер заявил, что все программы, разработанные в РФ, потенциально опасны – с помощью них якобы можно «получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать позицию ФБР:

- Я имею удовольствие, наверное, быть в состоянии отказаться от того, чтобы комментировать действия и решения ФБР,- приводит его слова ТАСС.

Но о российских приложениях, которые по мнению представителей спецслужб США опасны, высказался. Песков считает, что востребованность на рынке определяется качествами продукта. Российские программы, по многим показателям « опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих сегментах рынка.

- Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю, -сказал Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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