2019-12-03T14:53:18+03:00
Политика

Эксперт оценил перспективы введения Вашингтоном пошлин на товары из Франции

Все происходящее специалист назвал «войной против всего мира»
Елена АКИМОВА
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Эксперт оценил перспективы введения США торговых пошлин в отношении ФранцииЭксперт оценил перспективы введения США торговых пошлин в отношении ФранцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев оценил позицию Вашингтона по введению санкции на товары из Франции. Если мера будет утверждена, то налогом будет облагаться сумма в 2,4 миллиарда долларов.

Позицию США эксперт называет «войной против всего мира».

- Повышение пошлин на европейские товары делает их менее конкурентоспособными по сравнению с американскими и уменьшает европейский экспорт, — уверен Матвейчев.

Он предположил, что подобные меры не останутся без ответа. Как правило в таких ситуациях следует «зеркальный ответ».

- Это торговая война, и ни к чему хорошему она не приведёт, — комментирует RT Матвейчев.

Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон планирует ввести пошлины на французские товары на сумму около $2,4 млрд. Такое решение связано со введением Францией «цифрового налога» в отношении американских компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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