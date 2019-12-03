Эксперт оценил перспективы введения Вашингтоном пошлин на товары из Франции
Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев оценил позицию Вашингтона по введению санкции на товары из Франции. Если мера будет утверждена, то налогом будет облагаться сумма в 2,4 миллиарда долларов.
Позицию США эксперт называет «войной против всего мира».
- Повышение пошлин на европейские товары делает их менее конкурентоспособными по сравнению с американскими и уменьшает европейский экспорт, — уверен Матвейчев.
Он предположил, что подобные меры не останутся без ответа. Как правило в таких ситуациях следует «зеркальный ответ».
- Это торговая война, и ни к чему хорошему она не приведёт, — комментирует RT Матвейчев.
Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон планирует ввести пошлины на французские товары на сумму около $2,4 млрд. Такое решение связано со введением Францией «цифрового налога» в отношении американских компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU