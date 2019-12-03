Эксперт оценил перспективы введения Вашингтоном пошлин на товары из Франции

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-03T14:53:18+03:00

Все происходящее специалист назвал «войной против всего мира»

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Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев оценил позицию Вашингтона по введению санкции на товары из Франции. Если мера будет утверждена, то налогом будет облагаться сумма в 2,4 миллиарда долларов.

Позицию США эксперт называет «войной против всего мира».

- Повышение пошлин на европейские товары делает их менее конкурентоспособными по сравнению с американскими и уменьшает европейский экспорт, — уверен Матвейчев.

Он предположил, что подобные меры не останутся без ответа. Как правило в таких ситуациях следует «зеркальный ответ».

- Это торговая война, и ни к чему хорошему она не приведёт, — комментирует RT Матвейчев.

Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Вашингтон планирует ввести пошлины на французские товары на сумму около $2,4 млрд. Такое решение связано со введением Францией «цифрового налога» в отношении американских компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU