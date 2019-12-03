Эксперты объяснили, почему «северные надбавки» не будут отменены

СЕГОДНЯ 15:09 2019-12-03T15:09:48+03:00

Эксперты уверяют, что "северные надбавки" не будут отменять Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Вопрос отмены «северных надбавок» обсуждается уже давно. Эта перспектива пугает тех, кто трудится в суровых условиях. Эксперты объясняют почему государство не решится на подобный шаг.

- Все разговоры вокруг данной темы – это спекуляции. Никаких изменения в правительстве и на ведомственном уровне не обсуждались. Сейчас наоборот стоит вопрос расширения арктической зоны, - комментирует Александр Пилясов, глава социально-экономической секции Экспертного совета по Арктике и Антарктике при председателе Совфеда и гендиректор Института регионального консалтинга.

«Северные надбавки» останутся прежними, об их изменении в сторону увеличения тоже речи не идет. Единственное изменение, которое может произойти – это перевод «северных» льгот на другие основы (сейчас они выплачиваются по региональной дискомфортности).

- Сейчас обсуждается стратегия развития арктической зоны РФ, помимо существующих преференций в документе оговариваются другие инструменты, чтобы поддержать людей в Арктике, - объясняет News.ru Валентина Пивненко, первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заверил, что в Кремле не планируют отменять "северные надбавки".

ИСТОЧНИК KP.RU