Эксперты объяснили, почему «северные надбавки» не будут отменены
Вопрос отмены «северных надбавок» обсуждается уже давно. Эта перспектива пугает тех, кто трудится в суровых условиях. Эксперты объясняют почему государство не решится на подобный шаг.
- Все разговоры вокруг данной темы – это спекуляции. Никаких изменения в правительстве и на ведомственном уровне не обсуждались. Сейчас наоборот стоит вопрос расширения арктической зоны, - комментирует Александр Пилясов, глава социально-экономической секции Экспертного совета по Арктике и Антарктике при председателе Совфеда и гендиректор Института регионального консалтинга.
«Северные надбавки» останутся прежними, об их изменении в сторону увеличения тоже речи не идет. Единственное изменение, которое может произойти – это перевод «северных» льгот на другие основы (сейчас они выплачиваются по региональной дискомфортности).
- Сейчас обсуждается стратегия развития арктической зоны РФ, помимо существующих преференций в документе оговариваются другие инструменты, чтобы поддержать людей в Арктике, - объясняет News.ru Валентина Пивненко, первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
Ранее пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заверил, что в Кремле не планируют отменять "северные надбавки".
ИСТОЧНИК KP.RU