«Нет капитуляции!»: в Раде предъявили требования Зеленскому перед «нормандским форматом»
Представители трех фракций Верховной рады Украины заблокировали трибуну парламента и предъявили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому свои требования в преддверии «нормандского форума».
К украинскому лидеру обратились депутаты из «Европейской солидарности», «Голоса» и «Батькивщины».
«Перед Украиной накануне нормандской встречи стоят вызовы, которые могут поставить под риск саму украинскую государственность. Поэтому мы провозглашаем: "Нет капитуляции!" Осознавая риски безопасности для национальных интересов Украины», - заявил представитель фракции «Европейской солидарности», экс-председатель парламента Андрей Парубий.
Политик призвал украинского лидера придерживаться на встрече «нормандской четверки» принципиальных позиций – «красных линий». И пригрозил, что в противном случае это обернется «непоправимым вредом для Украины».
В свою очередь представитель «Батькивщины» Иван Крулько призвал «все партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины».
Напомним, встреча «норманнской четверки» должна состояться в Париже 9 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU
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