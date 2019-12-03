«Нет капитуляции!»: в Раде предъявили требования Зеленскому перед «нормандским форматом»

СЕГОДНЯ 22:35 2019-12-03T22:35:39+03:00

«Нет капитуляции!»: в Раде предъявили Зеленскому требования перед «нормандским форматом» Фото: REUTERS

Три парламентские фракции заявили, что встреча «четверики» угрожает украинской государственности

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Представители трех фракций Верховной рады Украины заблокировали трибуну парламента и предъявили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому свои требования в преддверии «нормандского форума».

К украинскому лидеру обратились депутаты из «Европейской солидарности», «Голоса» и «Батькивщины».

«Перед Украиной накануне нормандской встречи стоят вызовы, которые могут поставить под риск саму украинскую государственность. Поэтому мы провозглашаем: "Нет капитуляции!" Осознавая риски безопасности для национальных интересов Украины», - заявил представитель фракции «Европейской солидарности», экс-председатель парламента Андрей Парубий.

Политик призвал украинского лидера придерживаться на встрече «нормандской четверки» принципиальных позиций – «красных линий». И пригрозил, что в противном случае это обернется «непоправимым вредом для Украины».

В свою очередь представитель «Батькивщины» Иван Крулько призвал «все партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины».

Напомним, встреча «норманнской четверки» должна состояться в Париже 9 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU