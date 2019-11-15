2019-11-15T18:53:22+03:00
Политика

Названы дата и место саммита в «нормандском формате»

Меркель уже подтвердила свое участие
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Меркель уже подтвердила свое участиеМеркель уже подтвердила свое участиеФото: REUTERS
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Саммит «нормандского формата» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдет на 9 декабря.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию французского президента Эммануэля Макрона встреча «нормандской четверки» запланирована в Париже.

В Кабмине ФРГ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила участие в саммите «нормандской четверки» 9 декабря в Париже. Изначально саммит предполагалось провести в конце сентября - начале октября текущего года.

Напомним, в сентябре немецкий канцлер заявляла, что ведется работа по организации следующего саммита в «нормандском формате». По ее словам, она должна была состояться уже в октябре. При этом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата встречи «нормандской четверки» пока не определена, но в Кремле отмечали «активизацию» переговоров по данному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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