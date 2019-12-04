2019-12-04T00:05:36+03:00
Общество

"Пролетел "зайцем": Пользователей Сети возмутил пони в салоне самолета

Возмущенные комментаторы заявили, что не готовы платить деньги, которые берут за билеты, и сидеть рядом с животным
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американские СМИ пишут, что пользователей Сети возмутила фотография пони, летевшего в салоне самолета.

В Instagram на днях было опубликовано фото с животным. Подпись к снимку гласила: "Это хорошо обученное служебное животное, которое используется для помощи слепым".

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"Пролетел "зайцем": Пользователей Сети возмутил пони в салоне самолета
7670 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако многие пользователи в Сети выразили возмущение. Один из комментаторов подчеркнул, что не готов платить деньги, которые берут за билеты, и сидеть рядом с пони.

- Заметьте, я люблю лошадей, но с меня хватит, — написал мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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