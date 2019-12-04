Совфед прокомментировал отказ США выдавать визы российской делегации

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-04T11:56:03+03:00

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В эфире Радио "КП" член Совета Федерации РФ Андрей Климов поделился своим мнением о невыдаче американских виз сотрудникам росийского МИДа и Федерального казначейства РФ. По его словам, практика ограничений наших дипломатов, как и все остальные санкционные процессы - дело для США не просто обычное, но и законодательно закрепленное.

"Вы почитайте американский закон №115-44. Там написано: чуть ли не каждый квартал исполнительные органы Соединенных Штатов докладывают Конгрессу о новых достижениях в части сдерживания России. И там план разработан. Я вам могу сказать без всяких угадаек и кофейной гущи, что и дальше так будет, пока этот закон будет действовать. А то, что его отменят, никаких признаков нет. Поэтому не надо делать удивленное лицо. Что бы мы ни совершали, пока этот закон действует, разного рода ограничительные меры в отношении нас будут приниматься Соединенными Штатами Америки", - поделился в ходе беседы Климов.

Ответные шаги со стороны России, по словам члена Совфеда, уже разрабатываются Министерством иностранных дел при помощи российского посольства в Соединенных Штатах. Главным их свойством Андрей Климов считает максимально возможный баланс:

"На самом деле эти визы-то не выдают в том числе и для того, чтобы провоцировать нас на какие-то резкие движения. Поэтому здесь меры ответные, конечно, нужны. Но такого рода, чтобы для американцев это было чувствительно, но для нас обратного эффекта не имело".

Несмотря на явную спланированность всех действий США, направленных против России - политически или экономически - очередной недопуск российских дипломатов в Штаты срывает важнейшие переговорные форматы. Андрей Климов предположил, что такие меры могли быть приняты Государственным департаментом США в обход мнения Белого дома и лично Трампа.

"Вообще у меня такое впечатление складывается, что Государственный департамент США живет какой-то своей отдельной жизнью. Там вообще у них все ведомства, по-моему, разделились на два, а то и три, а то и четыре лагеря. И я не припомню, честно говоря, ситуации в новейшей американской истории, когда такое было возможно. Так что я не исключаю того, что, допустим, тот же господин Трамп вообще был не в курсе этих манипуляций. Это тоже надо иметь в виду, когда мы на что-то пытаемся реагировать".

Напомним, что 4 декабря стало известно об отказе в выдаче американских виз делегации российского казначейства. Под ограничителные меры в частности попал директор департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов. Российская делегация собиралась посетить Конференцию Международного института регулирования аудиторской профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU