Генпрокуратура РФ: Государство вправе вмешаться в дела семьи для защиты людей

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-04T15:14:29+03:00

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Представитель Генпрокуратуры России Артур Завалунов высказал официальную позицию ведомства по законопроекту о профилактике бытового насилия. Как говорится в пресс-релизе ведомства, господдержка семьи является одной из основ конституционного строя России, поэтому на государстве лежит обязанность содействовать семье.

"Государство вправе вмешаться в частные дела семьи в ограниченных случаях для защиты отдельных категорий лиц (детей, нетрудоспособных членов семьи). Однако пределы такого вмешательства и меры семейно-правовой ответственности должен определить закон", - заявил начальник правового управления Генеральной прокуратуры Артур Завалунов. Представитель прокуратуры также подтвердил, что необходимость пресечь домашнее насилие законодательно, безусловно, сомнений не вызывает.

"Несмотря на то, что проблемам профилактики правонарушений уделено значительное внимание, вопросы предупреждения и пресечения именно семейно-бытового насилия, обеспечения защиты лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, до настоящего времени в достаточной степени не урегулированы", - признает он.

Также начальник правового управления Генпрокуратуры прокомментировал пункт законопроекта о введении защитных предписаний, которые позволяют оградить в первую очередь женщин и детей от противоправных действий. Такие предписания нельзя будет получить без особой проверки.

"Само по себе защитное предписание не имеет целью вмешательства в дела семьи, в том числе в процесс воспитания детей, а призвано не допустить совершения административного правонарушения или преступления и, тем самым, сохранить семью. Согласно положениям законопроекта, для вынесения защитного предписания определяющим является не просто сообщение от каких-либо лиц о семейно-бытовом насилии, а установление факта совершения семейно-бытового насилия либо его отсутствия". - заявил Артур Завалунов.

Ранее kp.ru рассказал об опубликованной Советом Федерации версии законопроекта о семейно-бытовом насилии.

ИСТОЧНИК KP.RU