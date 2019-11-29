Законопроект о домашнем насилии опубликован в России

СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-29T13:58:42+03:00

В его тексте появились уточнения о типе насилия и запрет на контактирование с жертвой

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На сайте Совета Федерации опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России. В ближайшее время его направят в Госдуму. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявляла, что создание проекта закона необходимо для открытого обсуждения закона.

Согласно проекту, виновным в семейном насилии будут выдавать предписание о запрете контактирования с жертвой, включая телефонные разговоры и интернет-переписку. Запрет будет действителен до года.

Ранее были раскрыты детали финальной версии закона о домашнем насилии, в котором появились такие понятия, как "примирение сторон" и описаны виды насилия - физическое, психическое и имущественное. Общественные и некоммерческие организации, занимающиеся профилактикой семейно-бытового насилия, будут обязаны способствовать примирению жертвы насилия с обидчиком и проводить индивидуальную работу для выяснения и устранения причины насилия.

В законопроекте обозначено, что профилактикой и помощью пострадавшим должны будут заниматься полиция, прокуратура, общественные организации, омбудсмены, органы власти, медицинские и другие учреждения. Все эти инстанции обязаны как бороться с последствиями, так и предупреждать акты домашнего насилия. Защита жертв будет производиться без учёта возбуждения уголовного дела, если есть угроза повторного насилия или его инциденты продолжаются.

Ранее сайт kp.ru приводил комментарий Оксаны Пушкиной с деталями готовящегося законопроекта о домашнем насилии.

Также на сайте был материал о том, почему разные слои населения и общественные организации занимают такие категоричные позиции на тему закона.

ИСТОЧНИК KP.RU