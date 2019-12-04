Путин заявил, что Болгария затягивает реализацию «Турецкого потока» под давлением со стороны

СЕГОДНЯ 17:59 2019-12-04T18:17:40+03:00

Если в стране, через которую должна пройти часть магистрали, не хотят реализовывать проект, Россия «найдет другие возможности»

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Владимир Путин обвинил Болгарию в сознательном затягивании сроков по реализации «Турецкого потока». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после встречи в Сочи с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря до Турции и далее к границе с Грецией. Российский лидер считает, что власти Болгарии затягивают с реализацией проекта «под давлением со стороны».

- Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие возможности реализации на юге Европы,- приводит слова Владимира Путина «Интерфакс».

Первая часть магистрали, которая пройдет через территорию Болгарии, должна быть готова до конца 2019 года. О готовности присоединиться к российскому газовому проекту власти Болгарии сообщили в 2018 году. При этом, в стране сообщили, что главным условием станет соблюдение европейских норм при строительстве газопровода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747311" frameborder="0"></iframe> Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

ИСТОЧНИК KP.RU