2019-09-19T12:08:32+03:00
В мире

Болгария подключится к строительству «Турецкого потока»

Первая часть магистрали может быть готова до конца 2019 года
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Болгария присоединится к строительству "Турецкого потока"Болгария присоединится к строительству "Турецкого потока"Фото: REUTERS
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Болгария присоединилась к строительству «Турецкого потока». Европейская часть магистрали, которую уже назвали «Балканским потоком», протянется от Турции к юго-восточной части Европы.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российская сторона «рассчитывает на поставку своего оборудования, в частности, трубной продукции, в рамках выполнения этого проекта». Это заявление он сделал во время пресс-конференции после встречи с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым, которая прошла в Софии.

Предполагается, что первые 300 километров магистрали будут построены в рекордно короткие сроки — уже к концу 2019 года, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что ранее суд Болгарии завершил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода для приема газа из «Турецкого потока». Им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering, который весной текущего года выиграл тендер, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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