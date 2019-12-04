2019-12-04T18:31:35+03:00
Политика

Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

При этом президент сообщил, что Россия готова сохранить транзит через Украину
Юлия САЛЬНИКОВА
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Срок действия договора истекает в конце декабряСрок действия договора истекает в конце декабряФото: REUTERS
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Владимир Путин подтвердил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. Вопрос только в том, какие требования предъявляют российской газовой компании украинские коллеги. Пока эти условия для России экономически не выгодны – сообщил российский лидер в ходе пресс-конференции в Сочи. 4 декабря он встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.

Один из вопросов, которые задали президенту России журналисты 4 декабря, касался транзита газа через Украину:

- Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры возможные, они экономически неприемлемы для нас пока, - приводит слова президента ТАСС.

Путин сообщил, что надеется на изменение условий – переговоры по транзиту газа продолжаются. При этом времени на подписание контракта остается все меньше – срок действия нынешнего контракта истекает в конце декабря.

Осложняет процесс достижения компромиса между сторонами судебные тяжбы. Украинский "Нафтогаз" хочет получить порядка 22 миллиардов долларов компенсации с "Газпрома".

ИСТОЧНИК KP.RU

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