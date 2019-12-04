Трамп назвал Трюдо «двуличным» после видео, где канадский премьер над ним смеется

СЕГОДНЯ 19:47 2019-12-04T19:56:14+03:00

Трамп обиделся на коллег, которые над ним подшучивали Фото: REUTERS

В Сети появился ролик, на котором Трюдо, Макрон и Джонсон обсуждают американского президента

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Дональд Трамп обиделся на премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В интервью журналистам после саммита НАТО американский президент не сдержался и назвал Трюдо «двуличным». Правда, в ответе на следующий вопрос, решил сгладить ситуацию и дважды повторил, что считает политика из Канады «хорошим парнем». Но при этом напомнил о долгах Канады в 2 процента ВВП на оборону.

Видео, на котором лидеры европейских стран, Джастин Трюдо, премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон, обсуждают кого-то из коллег, засняли присутствовавшие на саммите в Лондоне репортеры. Журналисты сопоставили факты и предположили, что лидеры стран обсуждают именно Трампа.

На видео Макрон спросил Джонсона, почему тот опоздал. Как сообщает CNN, Трамп за несколько минут до этого объявил о незапланированной встрече с журналистами.

- Он опоздал из-за 40-минутной пресс-конференции наверху, - ответил Трюдо. - Вы только что наблюдали, как челюсти его команды падают на пол, - посмеялся политик.

И хотя они ни разу не назвали имени Трампа, многие догадались, что речь именно об американском президенте. Как сообщает издание со ссылкой на источники, Трамп сильно обиделся на своих коллег.

После того, как он назвал Трюдо "двуличным", канадский премьер решил признаться, что мировые лидеры действительно говорили на том ролике о Трампе.

- Вчера вечером я упомянул тот факт, что перед моей встречей с президентом Трампом быланезапланированная пресс-конференция, - признался журналистам Джастин Трюдо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747823" frameborder="0"></iframe> Трюдо смеется с Макроном и Джонсоном над Трампом.

ИСТОЧНИК KP.RU