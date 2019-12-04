2019-12-04T18:22:05+03:00
В мире

Страны НАТО заявили об «агрессивных действиях» России

Об этом сказано в декларации по итогам встречи в Лондоне
Юлия САЛЬНИКОВА
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Саммит проходит 3 и 4 декабря в ЛондонеСаммит проходит 3 и 4 декабря в ЛондонеФото: REUTERS
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Страны НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях». В декларации по итогам встречи стран альянса в Лондоне сказано, что политика Москвы создает «угрозу для ероатлантической безопасности». НАТО предпримет меры в ответ на размещение Россией ракет средней дальности.

- Мы реагируем и продолжим реагировать в разумном и ответственном ключе на размещение Россией новых ракет средней дальности, которое разрушило договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, - приводит текст декларации РИА Новости.

Саммит проходит в Великобритании с 3 по 4 декабря. В переговорах принимают участие главы европейских стран и США. Дональд Трамп едва не улетел на саммит без жены, на полпути он заметил, что Мелания отсутствует.

Ранее Владимир Путин заявлял, что расширение НАТО представляет угрозу для России.

Елизавета II поприветствовала лидеров НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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