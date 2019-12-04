Страны НАТО заявили об «агрессивных действиях» России

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-04T18:22:05+03:00

Об этом сказано в декларации по итогам встречи в Лондоне

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Страны НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях». В декларации по итогам встречи стран альянса в Лондоне сказано, что политика Москвы создает «угрозу для ероатлантической безопасности». НАТО предпримет меры в ответ на размещение Россией ракет средней дальности.

- Мы реагируем и продолжим реагировать в разумном и ответственном ключе на размещение Россией новых ракет средней дальности, которое разрушило договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, - приводит текст декларации РИА Новости.

Саммит проходит в Великобритании с 3 по 4 декабря. В переговорах принимают участие главы европейских стран и США. Дональд Трамп едва не улетел на саммит без жены, на полпути он заметил, что Мелания отсутствует.

Ранее Владимир Путин заявлял, что расширение НАТО представляет угрозу для России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747813" frameborder="0"></iframe> Елизавета II поприветствовала лидеров НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU