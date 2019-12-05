СБУ задержала члена "Единой России" в Херсонской области

СЕГОДНЯ 00:09 2019-12-05T00:09:52+03:00

На Игоря Кучерявого завели уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

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Служба безопасности Украины сообщила о задержании члена "Единой России" Игоря Кучерявого.

На депутата завели уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Теперь россиянину грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Напомним, вопрос возвращения Крыма продолжает стоять на повестке дня у украинской власти. При этом в 2014 году территория официально воссоединилась с Россией. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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ИСТОЧНИК KP.RU