В Кремле оценили планы Зеленского по обсуждению "возвращения" Крыма
Москва не собирается обсуждать возможность "возвращения" Крыма под контроль Киева. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы украинского лидера Владимира Зеленского.
Сайт kp.ru писал, что глава соседнего государства хочет организовать переговоры для обсуждения судьбы полуострова. Для участия в них он хочет подключить не только Россию, но и США, которые не признают результаты референдума на полуострове.
"Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых разных уровнях", - цитирует Пескова корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов.
Представитель Кремля действительно не раз высказывал позицию властей по этому вопросу. Россия закрыла вопрос принадлежности Крыма и не собирается поднимать его ни на каких переговорах и саммитах.
Мальчик - Крымская весна.Все видели это фото - «вежливый человек» передает юному крымчанину рыжего кота. Мы нашли мальчика, случайно ставшего символом Крымской весны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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