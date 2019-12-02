2019-12-02T13:58:37+03:00
Политика

В Кремле оценили планы Зеленского по обсуждению "возвращения" Крыма

Дмитрий Песков вновь напомнил, что Москва не собирается затрагивать эту тему
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вопрос принадлежности Крыма закрыт, заявили в КремлеВопрос принадлежности Крыма закрыт, заявили в КремлеФото: Евгения ГУСЕВА
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Москва не собирается обсуждать возможность "возвращения" Крыма под контроль Киева. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы украинского лидера Владимира Зеленского.

Сайт kp.ru писал, что глава соседнего государства хочет организовать переговоры для обсуждения судьбы полуострова. Для участия в них он хочет подключить не только Россию, но и США, которые не признают результаты референдума на полуострове.

"Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых разных уровнях", - цитирует Пескова корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов.

Представитель Кремля действительно не раз высказывал позицию властей по этому вопросу. Россия закрыла вопрос принадлежности Крыма и не собирается поднимать его ни на каких переговорах и саммитах.

Мальчик - Крымская весна.Все видели это фото - «вежливый человек» передает юному крымчанину рыжего кота. Мы нашли мальчика, случайно ставшего символом Крымской весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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