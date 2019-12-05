Решение суда Амстердама по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" ожидается в феврале 2020 года
Исполнительный директор украинской компании заявил, что стоимость арестованных активов российской корпорации в Нидерландах превышает $3 млрд
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Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что суд Амстердама по иску "Нафтогаза Украины" о принудительном взыскании с "Газпрома" долга назвал предварительную дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года.
Витренко отметил, что слушания по этому делу прошли "успешно" для украинской стороны.
Исполнительный директор "Нафтогаза" также напомнил, что стоимость арестованных активов российской корпорации в Нидерландах превышает $3 млрд.
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ИСТОЧНИК KP.RU