Решение суда Амстердама по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" ожидается в феврале 2020 года

СЕГОДНЯ 02:01 2019-12-05T02:01:55+03:00

Исполнительный директор украинской компании заявил, что стоимость арестованных активов российской корпорации в Нидерландах превышает $3 млрд

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Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что суд Амстердама по иску "Нафтогаза Украины" о принудительном взыскании с "Газпрома" долга назвал предварительную дату вынесения решения - 25 февраля 2020 года.

Витренко отметил, что слушания по этому делу прошли "успешно" для украинской стороны.

Исполнительный директор "Нафтогаза" также напомнил, что стоимость арестованных активов российской корпорации в Нидерландах превышает $3 млрд.

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ИСТОЧНИК KP.RU