2019-12-02T15:11:35+03:00
В мире

Министр энергетики Украины заявил о смене руководства «Нафтогаз»

Руководство главной газовой компании страны, а также других крупных предприятий, будут избирать на конкурсной основе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Решение о снятии топ-менеджеров компаний назвали политическимРешение о снятии топ-менеджеров компаний назвали политическимФото: REUTERS
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На Украине руководство компании «Нафтогаз» снимут с должности. Ротация кадров произойдет в на других крупных предприятиях страны. Это решение глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал политическим. Он объявил, что теперь топ-менеджеров компаний будут избирать на конкурсной основе. Ведущий телеканала «Наш» уточнил, будет ли решения касаться руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго», на что министр ответил утвердительно.

- Ранее правительство страны уволило Юрия Недашковского с должности президента компании «Энергоатом», которая эксплуатирует четыре атомные электростанции на Украине, - напомнил Оржель.

Он заявил, что уволенные предприниматели имеют полное право участвовать в конкурсе и занять прежние места, но только пройдя отбор. Команда Зеленского уже не первый раз принимает неожиданные решения в кадровых вопросах. Например, при вступлении в должность Зеленский распустил раду, затем распрощался с главой службы внешней разведки.

Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

ИСТОЧНИК KP.RU

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