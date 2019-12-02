Министр энергетики Украины заявил о смене руководства «Нафтогаз»
На Украине руководство компании «Нафтогаз» снимут с должности. Ротация кадров произойдет в на других крупных предприятиях страны. Это решение глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал политическим. Он объявил, что теперь топ-менеджеров компаний будут избирать на конкурсной основе. Ведущий телеканала «Наш» уточнил, будет ли решения касаться руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго», на что министр ответил утвердительно.
- Ранее правительство страны уволило Юрия Недашковского с должности президента компании «Энергоатом», которая эксплуатирует четыре атомные электростанции на Украине, - напомнил Оржель.
Он заявил, что уволенные предприниматели имеют полное право участвовать в конкурсе и занять прежние места, но только пройдя отбор. Команда Зеленского уже не первый раз принимает неожиданные решения в кадровых вопросах. Например, при вступлении в должность Зеленский распустил раду, затем распрощался с главой службы внешней разведки.
Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?
ИСТОЧНИК KP.RU