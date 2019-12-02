Министр энергетики Украины заявил о смене руководства «Нафтогаз»

СЕГОДНЯ 14:52 2019-12-02T15:11:35+03:00

Руководство главной газовой компании страны, а также других крупных предприятий, будут избирать на конкурсной основе

Изменить размер текста: A A

На Украине руководство компании «Нафтогаз» снимут с должности. Ротация кадров произойдет в на других крупных предприятиях страны. Это решение глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал политическим. Он объявил, что теперь топ-менеджеров компаний будут избирать на конкурсной основе. Ведущий телеканала «Наш» уточнил, будет ли решения касаться руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго», на что министр ответил утвердительно.

- Ранее правительство страны уволило Юрия Недашковского с должности президента компании «Энергоатом», которая эксплуатирует четыре атомные электростанции на Украине, - напомнил Оржель.

Он заявил, что уволенные предприниматели имеют полное право участвовать в конкурсе и занять прежние места, но только пройдя отбор. Команда Зеленского уже не первый раз принимает неожиданные решения в кадровых вопросах. Например, при вступлении в должность Зеленский распустил раду, затем распрощался с главой службы внешней разведки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747311" frameborder="0"></iframe> Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

ИСТОЧНИК KP.RU