"Я отлично сошелся с лидерами стран": Трамп заявил о "глубоком уважении" к США на саммите НАТО

СЕГОДНЯ 05:07 2019-12-05T05:07:36+03:00

Американский лидер подчеркнул, что его участие в встрече политиков было в высшей степени успешным

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Лидер США Дональд Трамп рассказал, что на саммите НАТО к США относились исключительно с уважением

- Я отлично сошелся с лидерами стран НАТО, даже добился, что они платят на 130 миллиардов долларов больше в год и на 400 миллиардов больше за три года, - подчеркнул американский глава.

При этом он отметил, что "СМИ фейковых новостей делают все возможное, чтобы умалить в высшей степени успешную поездку в Лондон на (саммит) НАТО".

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ИСТОЧНИК KP.RU