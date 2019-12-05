Судьи хотят ввести ответственность для СМИ за манипулирование обществом

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-05T09:20:32+03:00

Тема поднята на фоне проблемы "скандализации правосудия" и умаления его авторитета

Изменить размер текста: A A

Совет судей предложил разработать правила освещения деятельности судов средствами массовой информации, а также ввести ответственность для журналистов за давление на представителей правосудия. Соответствующие инициативы содержатся в проекте концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.

В документе говорится, что эта тема особенно актуальна на фоне проблемы "скандализации правосудия", умаления его авторитета и "беспорядочной критики". Все это якобы подрывает доверие общества к судам.

Поэтому Совет рекомендует предусмотреть меры ответственности для СМИ в целях защиты инстанций от "тенденциозных публикаций". Речь идет о специальных правилах освещения деятельности судов и внедрении "эффективного механизма" их защиты от дискредитации.

Также судьи настаивают на принятии акта о порядке и способах реагирования на заведомо ложную информацию и введении ответственности за давление со стороны журналистов. Сюда же относится "лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения в СМИ на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов", передает газета "Ведомости".

Сайт kp.ru писал, что осенью этого года российский суд впервые оштрафовал масс-медиа за "фейковую новость" и злоупотребление свободой массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU