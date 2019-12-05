Пентагон опроверг слухи об отправке 14 тысяч военных на Ближний Восток

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-05T10:24:10+03:00

На Ближнем Востоке уже находятся несколько десятков тысяч американских солдат Фото: REUTERS

США не рассматривает возможность наращивания своего присутствия в регионе

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Соединенные Штаты не планируют отправлять на Ближний Восток дополнительно 14 тысяч военнослужащих. Об этом сообщила глава пресс-службы Пентагона Алисса Фарах, комментируя распространенные газетой The Wall Street Journal сообщения.

Издание писало о том, что Вашингтон рассматривает возможность наращивания своего военного присутствия в регионе за счет переброски десятков тысяч солдат и нескольких кораблей. Меры якобы принимаются в рамках противодействия Ирану.

"То, о чем сообщает The Wall Street Journal, неверно. США не рассматривают отправку дополнительных 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток", - написала Фарах у себя в микроблоге в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее назвал отправку американский войск на Ближний Восток самой большой ошибкой. Глава Белого дома призвал положить конец "глупым бесконечным войнам".

ИСТОЧНИК KP.RU