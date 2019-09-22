США отправят на Ближний Восток дополнительные войска

СЕГОДНЯ 04:57 2019-09-22T05:21:23+03:00

Кроме того, Пентагон намерен перебросить в регион средства ПВО

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Из-за обострения ситуации вокруг Ирана и атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии Соединенные Штаты решили перебросить на Ближний Восток дополнительные войска и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом на специальной пресс-конференции после совещания с президентом Дональдом Трампом объявили глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

Американский министр обороны подчеркнул, что вашингтонская администрация «не стремится к конфликту с Ираном» – дескать, «это ясно дал понять президент» Трамп, а развертывание сил США в регионе он одобрил, чтобы «предотвратить дальнейшую эскалацию».

«Мы также будем работать над ускорением доставки военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы укрепить их потенциал самообороны», - отметил Марк Эспер.

Со своей стороны, генерал Данфорд уточнил, что в Пентагоне еще не решили, какие именно подразделения и сколько военнослужащих будут переброшены на Ближний Восток, однако, по его словам, речь идет «не о тысячах» солдат, а о сотнях, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 сентября последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» с помощью дронов атаковали крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке Саудовской Аравии. Штаты обвинили Иран в причастности к этим атакам.

ИСТОЧНИК KP.RU