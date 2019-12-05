Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-05T10:57:56+03:00

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Популярной эко-активистке и шведской школьнице Грете Тунберг присудили международную награду "За достойный образ жизни" (Right Livelihood Award) за 2019 год. Премией награждают за достижения в области окружающей среды и прав человека. Её часто называют альтернативной Нобелевской премией.

- Невероятная честь для меня стать сегодня обладателем награды Right Livelihood. Мысленно я с вами там, в Стокгольме!! - написала Грета в своем Twitter.

На сайте премии говорится, что лауреатами в этом году стали также юрист из Китая Го Цзяньмэй, защитница прав человека из Западной Сахары Аминату Хайдар и лидер движения коренного населения Бразилии Дави Копенава (Davi Kopenawa).

Грета Тунберг получила всемирную популярность после серии одиночных пикетов около здания шведского парламента и после выступления на саммите ООН. Позже она пропускала школу ради акций протеста требуя усиления мер по борьбе с изменениями климата.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Тунберг была присуждена премия Северного Совета. Однако активистка не прилетела в Стокгольм на церемонию вручения, вместо неё на сцену поднялись две её подруги и объявили, что Грета отказывается от премии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734125" frameborder="0"></iframe> Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

ИСТОЧНИК KP.RU