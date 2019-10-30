Грета Тунберг отказалась от премии Северного Совета

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-30T09:55:54+03:00

Вместо экоактивистки на сцену поднялись две ее подруги и объявили о решении

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Экоактивистка Грета Тунберг решила отказаться от премии северного Совета. Церемония вручений проходила в Стокгольме. Премию вручают за достижения в самых разных отраслях – науки, искусства, кинематографа, а также экологии. Тунберг выдвинули в номинации за вклад в борьбу с изменением климата. Причем ее предложили премировать сразу две страны – Норвегия и Швеция.

Как сообщает РИА Новости, активистка не прилетела в Стокгольм, несмотря на приглашение. Вместо себя она отправила на церемонию двух подруг. Девушки поднялись на сцену и объявили, что Грета Тунберг отказывается от премии.

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ИСТОЧНИК KP.RU