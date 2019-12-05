Путин продлил на пять лет срок полномочий ректоров МГУ и СПбГУ

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-05T14:18:32+03:00

Виктор Садовничий и Николай Кропачев сохранили за собой места в руководстве госуниверситетов страны

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Президент России Владимир Путин переназначил Виктора Садовничего на должность ректора Московского государственного университета, а Николай Кропачев остался ректором Санкт-петербургского государственного университета. Соответствующие указы были подписаны главой государства в минувшую среду, 4 декабря.

"Назначить Кропачева Николая Михайловича ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования СПбГУ сроком на пять лет", - говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Садовничий также пробудет на должности полный срок.

Сайт kp.ru писал, что о планах Кремля оставить его в МГУ стало известно еще в конце октября. Владимир Путин встречался с 80-летним ректором университета для обсуждения текущей работы учебного заведения. При этом в преддверии их беседы поползли слухи о возможной отставке Садовничего.

ИСТОЧНИК KP.RU