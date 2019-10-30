В Кремле сообщили, что Садовничий продолжает руководить МГУ

СЕГОДНЯ 20:05 2019-10-30T20:05:37+03:00

Песков рассказал, о чем Путин общался с ректором московского университета

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Во время встречи президента России Владимира Путина и 80-летнего ректора МГУ имени М.В.Ломоносова Виктора Садовничьего обсуждался вопрос текущей работы вуза, Садовничий продолжит руководить университетом. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос об обсуждении возможной отставки ректора.

«Обсуждались планы дальнейшего развития МГУ. Садовничий продолжает руководить университетом», - сказал представитель Кремля.

Ранее на фоне встречи Путина и Садовничьего появилась информация о том, что ректор может уйти в отставку за два месяца до истечения своих полномочий

Напомним, в этом году ректор МГУ Виктор Садовничий стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Этой весной российский президент подписал указ о награждении государственными наградами целого ряда выдающихся государственных и общественных деятелей.

ИСТОЧНИК KP.RU