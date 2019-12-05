2019-12-05T14:46:07+03:00
В мире

Главным цветом 2020 года стал классический синий

Институт Pantone пришел к выводу, что это оттенок, "на который можно положиться"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский Институт цвета Pantone назвал оттенком 2020 года классический синийАмериканский Институт цвета Pantone назвал оттенком 2020 года классический синийФото: скриншот с видео
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Специалисты американского Института Pantone, который занимается экспериментальной работой с цветом и его влиянием на отрасли нашей жизни, назвали главный оттенок 2020 года. Им стал классический синий - Pantone 19-4052 Classic Blue.

Эксперты пришли к выводу, что он весьма элегантен, напоминает вечернее небо и дает успокоение человеческой душе.

"Этот прочный синий оттенок подчеркивает наше стремление к надежному и стабильному фундаменту, на котором можно строить будущее", - говорится в пресс-релизе на сайте института.

pantonepantone
Цвет 2020 года - Pantone 19-4052 Classic Blue
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По мнению же исполнительного директор Pantone Леатрис Эйсман, это цвет, на который всегда можно положиться.

Сайт kp.ru писал, что американский институт вот уже несколько десятилетий определяет главный оттенок года. Например, в 2019-м им является цвет "Живой коралл", который "наполняет энергией и заботой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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