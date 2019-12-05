Главным цветом 2020 года стал классический синий

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-05T14:46:07+03:00

Институт Pantone пришел к выводу, что это оттенок, "на который можно положиться"

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Специалисты американского Института Pantone, который занимается экспериментальной работой с цветом и его влиянием на отрасли нашей жизни, назвали главный оттенок 2020 года. Им стал классический синий - Pantone 19-4052 Classic Blue.

Эксперты пришли к выводу, что он весьма элегантен, напоминает вечернее небо и дает успокоение человеческой душе.

"Этот прочный синий оттенок подчеркивает наше стремление к надежному и стабильному фундаменту, на котором можно строить будущее", - говорится в пресс-релизе на сайте института.

pantone Цвет 2020 года - Pantone 19-4052 Classic Blue

По мнению же исполнительного директор Pantone Леатрис Эйсман, это цвет, на который всегда можно положиться.

Сайт kp.ru писал, что американский институт вот уже несколько десятилетий определяет главный оттенок года. Например, в 2019-м им является цвет "Живой коралл", который "наполняет энергией и заботой".

ИСТОЧНИК KP.RU