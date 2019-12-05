Дмитрий Медведев рассказал о самых сложных решениях в карьере
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал в интервью журналистам российских телеканалов о решениях, которые ему было сложнее всего принимать за годы политической карьеры. Одно из таких решений было по поводу ответа на агрессию со стороны Грузии. Напомним, 8 января 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили Цхинвал. В России приняли решение защитить жителей Южной Осетии, впоследствии многие из них приняли российское гражданство. Спустя пять дней боев грузинские войска вытеснили с территории. В России признали суверенитет Южной Осетии и Абхазии - указ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
- Я был еще совсем молодым руководителем государства. Это было очень сложно, поскольку буквально через два месяца после вступления в должность мне пришлось принять вот такое решение, - признался премьер-министр страны.
Еще один сложный момент в карьере Медведева - это принятие решения о повышении возраста выхода на пенсию россиян. Он признался, что такое решение принимать не хотелось.
- Но его нужно было принять для того, чтобы наша экономика все-таки могла развиваться, а стало быть, люди наши жили бы в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась, - приводит его слова РИА Новости.
Медведев рассказал о своём самом сложном решении.Премьер-министр РФ дал ежегодное итоговое интервью российским телеканалам
ИСТОЧНИК KP.RU