2019-12-05T15:21:59+03:00
Политика

Дмитрий Медведев рассказал о самых сложных решениях в карьере

Премьер-министр 5 декабря подвел итоги года в большом интервью журналистам российских телеканалов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Медведев 5 декабря дал большое интервью российским журналистам Фото: Сергей Бобылев/ТАССДмитрий Медведев 5 декабря дал большое интервью российским журналистам Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал в интервью журналистам российских телеканалов о решениях, которые ему было сложнее всего принимать за годы политической карьеры. Одно из таких решений было по поводу ответа на агрессию со стороны Грузии. Напомним, 8 января 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили Цхинвал. В России приняли решение защитить жителей Южной Осетии, впоследствии многие из них приняли российское гражданство. Спустя пять дней боев грузинские войска вытеснили с территории. В России признали суверенитет Южной Осетии и Абхазии - указ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Я был еще совсем молодым руководителем государства. Это было очень сложно, поскольку буквально через два месяца после вступления в должность мне пришлось принять вот такое решение, - признался премьер-министр страны.

Еще один сложный момент в карьере Медведева - это принятие решения о повышении возраста выхода на пенсию россиян. Он признался, что такое решение принимать не хотелось.

- Но его нужно было принять для того, чтобы наша экономика все-таки могла развиваться, а стало быть, люди наши жили бы в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась, - приводит его слова РИА Новости.

Медведев рассказал о своём самом сложном решении.Премьер-министр РФ дал ежегодное итоговое интервью российским телеканалам

ИСТОЧНИК KP.RU

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