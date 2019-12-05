2019-12-05T01:23:19+03:00
Политика

Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам 5 декабря 2019 года: прямая онлайн-трансляция

Каждый участник интервью премьера российским телеканалам сможет задать Дмитрию Медведеву вопросы, интересующие его аудиторию 5 декабря 2019 года [видеотрансляция с 12.00]
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев. Фото: Сергей Бобылев/ТАССПремьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В четверг 5 декабря премьер Дмитрий Медведев даст большое ежегодное интервью телеканалам, в котором традиционно подведет итоги работы правительства. Интервью начнется в 12:00 по московскому времени. Правда, на этот раз формат телеинтервью изменится. Если раньше в нем участвовали представители пяти телеканалов, то в этом году сразу двадцати. Это все каналы, входящие в первый и второй мультиплексы.

В первый мультиплекс входят Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Карусель», «Матч ТВ», НТВ, ОТР, Пятый канал, «ТВ Центр». Каналы второго мультиплекса включают в себя «Домашний», «Звезда», «Мир», «Муз-ТВ», «Пятница!», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «ТВ-3», ТНТ».

- Каждый участник программы сможет задать вопросы, интересующие его аудиторию, - пояснили в правительстве.

Следите за видеотрансляцией интервью на нашем сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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