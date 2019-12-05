Группа американских психиатров заявила об «опасном» психическом здоровье Трампа из-за импичмента

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-05T15:32:06+03:00

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Группа психиатров США направила характеристику в Палату представителей о душевном здоровье президента. По заключению врачей психологическое состояние здоровья Трампа оценивается как «опасное». Психиатры считают, что причиной могла стать ситуация с импичментом, из-за чего у Трампа возникает «хрупкое чувство собственной значимости». Как сообщает The Independent, результаты экспертизы станут одним из аргументов при рассмотрении снятия с должности президента США.

- Мы выступаем в это время, потому что мы убеждены, что с приближением времени возможного импичмента у Дональда Трампа появится реальный потенциал стать еще более опасным, угрозой безопасности нашей нации», - сказано в заявлении психиаторов. Под документом поставили подписи профессор Йельской медицинской школы. Бэнди Ли, профессор Университета Джорджа Вашингтона доктор Джон Зиннер и бывший профилировщик ЦРУ доктор Джерролд Пост.

Врачи ожидают, что их заявление Конгрессу подпишут по меньшей мере еще 350 психиатров США. Инициаторы экспертизы "умоляют Палату представителей" серьезно отнестись к их словам. Медики считают, что Трамп не способен контролировать и понимать аспекты импичмента. Завершают они свое послание тем, что грозят "катастрофическими последствиями" населению США из-за душевного здоровья лидера нации.

Ранее Трамп усомнился в психическом здоровье спикера Конгресса США, где рассматривают дело об импичменте. Пелоси он назвал "очень больным человеком".

ИСТОЧНИК KP.RU