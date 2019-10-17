"Очень больной человек": Трамп усомнился в психическом здоровье члена конгресса США Пэлоси
Американский лидер заявил, что у женщины на днях была "абсолютная истерика в Белом доме"
Изменить размер текста:
Американский лидер Дональд Трамп усомнился в психическом здоровье спикера Палаты представителей Конгресса Штатов Нэнси Пелоси. По словам политика, она является "очень больным человеком".
- То ли у нее что-то не так "наверху" , то ли она просто не любит нашу замечательную страну. У нее была сегодня абсолютная истерика в Белом доме. Очень грустно на это смотреть, - написал Трамп в своем Твиттер.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU