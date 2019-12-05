Дмитрий Медведев: в России акции наподобие французских "желтых жилетов» могут вылиться в беспощадный бунт
Граждане, несогласные с властью, имеют право выражать свою позицию, но должны соблюдать закон. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов в ежегодном телеинтервью.
- Любая юридически разрешенная активность, в том числе и связанная с выражением своей позиции, допустима и даже необходима. Государство должно эти настроения улавливать, - заметил Медведев.
В то же время, по его мнению, несоблюдение закона о проведении митингов может для России «превратиться в плохую проблему».
- Во Франции выступали «желтые жилеты», у нас это может превратиться в бунт - бессмысленный и беспощадный, - сказал Медведев.
Премьер также заявил, что в каждом конкретном случае участников протестных акций в Москве нужно досконально разбираться.
- Здесь нет абстрактного правосудия, оно абсолютно конкретное, - заметил Медведев. - Очевидно, что есть издержки правоохранительных органов. Но в целом это вызвано мощным запросом на справедливость. И вылилось в акции. Это даже хорошо. Но ни в соцсетях, ни на площади заявить о своем мнении нельзя, надо это делать в порядке, установленном законодательством.
Медведев прокомментировал акции протестов в Москве.Премьер-министр России заметил, что в обществе есть «мощный запрос на справедливость»
ИСТОЧНИК KP.RU