2019-12-05T16:05:38+03:00
Политика

Дмитрий Медведев: в России акции наподобие французских "желтых жилетов» могут вылиться в беспощадный бунт

Премьер заявил, что в работе наших правоохранительных органов есть издержки, но призвал митингующих соблюдать закон [видео]
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер заявил, что в работе наших правоохранительных органов есть издержки, но призвал митингующих соблюдать законПремьер заявил, что в работе наших правоохранительных органов есть издержки, но призвал митингующих соблюдать законФото: REUTERS
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Граждане, несогласные с властью, имеют право выражать свою позицию, но должны соблюдать закон. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов в ежегодном телеинтервью.

- Любая юридически разрешенная активность, в том числе и связанная с выражением своей позиции, допустима и даже необходима. Государство должно эти настроения улавливать, - заметил Медведев.

В то же время, по его мнению, несоблюдение закона о проведении митингов может для России «превратиться в плохую проблему».

- Во Франции выступали «желтые жилеты», у нас это может превратиться в бунт - бессмысленный и беспощадный, - сказал Медведев.

Премьер также заявил, что в каждом конкретном случае участников протестных акций в Москве нужно досконально разбираться.

- Здесь нет абстрактного правосудия, оно абсолютно конкретное, - заметил Медведев. - Очевидно, что есть издержки правоохранительных органов. Но в целом это вызвано мощным запросом на справедливость. И вылилось в акции. Это даже хорошо. Но ни в соцсетях, ни на площади заявить о своем мнении нельзя, надо это делать в порядке, установленном законодательством.

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве.Премьер-министр России заметил, что в обществе есть «мощный запрос на справедливость»

ИСТОЧНИК KP.RU

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