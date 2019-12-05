Дмитрий Медведев: о доходах россиян, лекарствах, митингах и возвращении в СССР

В четверг 5 декабря премьер Дмитрий Медведев дал большое ежегодное интервью телеканалам. На этот раз формат телеинтервью изменился. Если раньше в нем участвовали представители пяти телеканалов, то в этом году сразу двадцати. Это все каналы, входящие в первый и второй мультиплексы (среди них не только информационные каналы, но развлекательные канал - «Пятница!», СТС, ТНТ, детский канал «Карусель» и православный - «Спас». «Разговор с Дмитрием Медведевым» длился два часа.

«Комсомолка» приводит самые интересные фрагменты этой беседы.

НИЗКАЯ ИНФЛЯЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА

В целом наша экономика и социальная сфера этот год прожили абсолютно нормально, стабильно. Наша экономика развивалась, но не такими значительными темпами, как мы все хотели бы. Максимальный рост, который мы ожидаем, может быть от 1,3% 1,5%. Бюджет у нас профицитный — профицит будет где-то в районе 1,8% от ВВП. Это очень приличный запас прочности, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.

Инфляция в этом году будет в пределах 3,8%. Это самая низкая инфляция за всю историю Российской Федерации, с момента образования нашей страны. Безработица в нашей стране в последнее время была низкой - в районе 5%, а в этом году будет еще ниже - где-то 4,6-4,7% от экономически активного населения.

Это был год старта национальный проектов. Что-то получилось лучше, что-то, скажем прямо, - хуже. В целом ряде случаев раскрутка осуществлялась медленнее, чем мы на то рассчитывали. Нужно это все проанализировать и учесть ошибки.

ДОХОДЫ РОССИЯ ВЫРАСТУТ НА ДОЛИ ПРОЦЕНТА

Важнее всего благосостояние людей - реальные доходы. В последние годы эти доходы снижались в силу целого ряда причин. За истекшие девять месяцев этот тренд изменился: доходы начали расти. И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не «минус», а «плюс», но плюс очень незначительный - может быть, 0,2-0,3%. Дело скорее не в цифрах, а в ощущениях людей. Если люди понимают, что их доходы стабильны или - еще лучше - растут, это хорошо. Если же они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это тревожный сигнал для государства и правительства. Мы все эти процессы видим. Работа по реальным располагаемым доходам, по тем деньгам, которые люди реально получают на руки будет продолжена. Мы постараемся сделать так, чтобы вот такая поддержка доходила до наиболее уязвимых слоев населения.

Дмитрий Медведев дал большое ежегодное интервью телеканаламФото: REUTERS

ИНОСТРАННЫЕ ЛЕКАРСТВА ОСТАНУТСЯ В АПТЕКАХ

Ни у кого и в помине не было цели, чтобы те или иные иностранные лекарства, препараты исчезли из аптек. То, что государство закупает для себя, это другая история, для того, чтобы оказывать медицинские услуги, помощь в поликлиниках, больницах - там, естественно, мы стараемся все-таки поддерживать национального производителя, если он производит качественные лекарства, но в аптеке вообще должно быть все, что угодно. Здесь есть, правда, одна тонкость - нужно обязательно стимулировать иностранные фирмы все-таки остаться у нас, даже если рынок некоторым образом снижается, - чтобы был ассортимент, чтобы можно было выбрать по той же формуле разные препараты. В конце концов, это дело каждого конкретного человека, особенно если он сам расплачивается за лекарства - во что ему вложиться, что ему купить, постараемся сейчас отрегулировать таким образом, чтобы сбоев было меньше или их не было вообще, по возможности.

Импортозамещение направлено не на то, чтобы отсечь наших людей от каких-то иностранных лекарств. Это было бы просто неприемлемо, негуманно. А просто чтобы эти лекарства были дешевле. Мы же можем лекарства производить. У нас за последний год фармацевтика выросла на 18%. Лекарственная безопасность - одно из важнейших направлений нашей безопасности, чтоб нам тоже где-то что-то там не закрыли.

РАСПЕЧАТАЛИ КУБЫШКУ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747960" frameborder="0"></iframe> Медведев о «мусорной реформе».Премьер-министр России рассказал об утилизации отходов и тарифах на вывоз мусора

В ближайшие несколько лет на развитие экономики из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено около 1 триллиона рублей. Мы приняли решение открыть возможности, связанные с ФНБ, для того чтобы экономика развивалась быстрое, эти деньги будут использоваться для инвестпроектов. Мы в целом приняли непростое решение о том, чтобы в известной степени распечатать кубышку. Это особый инструмент и неприкосновенный запас на тот случай, если в мировой экономике случится кризис. Средства ФНБ будут использованы при условии 80% внешних инвестиций.

ЗАКРЫВАТЬ ЮТЬЮБ НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ

Ютьюб (видеопортал YouTube, - Ред.) как был, так и останется. Закрывать его никто не собирается. Те, кто на нем зарабатывают, смогут зарабатывать. Это зависит не от нас, а от политики самого YouTube. А она тоже меняется, они ее делают более строгой в части авторских прав, в части коммерческого соглашения и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды.

Что касается закона об устойчивом Рунете, он направлен не на то, чтобы что-то там запретить. Цель в другом: чтобы нас не отрезали от мировой сети, если кому-то в голову это придет. Обычно в этом случае говорят: «ну, а кто нас собирается отрезать?». Это, как было сказано в одном советском кинофильме, «обывательские разговорчики». Отрезать могут от чего угодно! Когда у России начались стычки с американцами, нас грозились отрезать от системы верификации платежей. Это называется удар под дых. Это по сути объявление войны. Тем не менее, это обсуждалось. Почему тогда не завернуть этот кран, связанный с интернетом?

«В САРАЕ НЕВОЗМОЖНО ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747957" frameborder="0"></iframe> Медведев про цель закона о «суверенном интернете».Премьер успокоил Настю Ивлееву: YouTube никто закрывать не собирается

Общее состояние первичной сети здравоохранения в ряде регионов удручающее. Здесь надо что-то делать. Нужны инвестиции. Нужно строить новые здания или проводить капитальный ремонт, потому что в сарае невозможно лечить людей. Нужно будет дополнительно закупить медицинское оборудование — вот это важнейшие направления. В общей сложности на реформу первичного звена нам потребуется где-то в районе 550 миллиардов рублей за ближайшие несколько лет.

Когда я начинал заниматься первым национальным проектом в области здравоохранения в 2006 году, у нас общее количество людей, которые проходили через высокотехнологичные медицинские манипуляции, через операции, было порядка 100 тысяч.Где лечились остальные больные? Нигде или за границей. Сейчас по линии высокотехнологичной медицинской помощи мы делаем около 1 миллиона операций в год.

«ФОРМУЛА БЬЕТ - ЗНАЧИТ, ЛЮБИТ В 21 ВЕКЕ НЕ УТЕШАЕТ»

Если люди жалуются на домашнее насилие, значит, это есть, это не придумано врагами.

В 21 веке никого не может утешить формула «бьет — значит, любит. На это надо как-то реагировать. У меня пока нет окончателной позиции по законопроекту о домашнем насилии. Там вроде бы и достаточно интересные новеллы, которые предлагаются, новеллы, связанные с предостережением, которые официальные структурами выдаются - полицией или судом; ряд правил заимствован из заграничного законодательства, когда люди, ранее находившиеся в семейных отношениях, не допускаются друг к другу на определенное расстояние, чтобы не провоцировать конфликт. Вопрос в верификации, и в том, не будет ли здесь манипулирования, о чем говорят критики этого законопроекта.

«У НАС БЫ ПРОТЕСТЫ ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ ПЕРЕРОСЛИ В БУНТ»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747991" frameborder="0"></iframe> Медведев рассказал о своём самом сложном решении.Премьер-министр РФ дал ежегодное итоговое интервью российским телеканалам

Законодательство может нравиться или не нравиться, это понятно, но его нужно соблюдать, иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране вообще могут превратиться в плохую проблему. Во Франции выступали «желтые жилеты», у нас это может превратиться в бунт - бессмысленный и беспощадный. Заявлять о своем мнении нужно в порядке, предусмотренном действующими правилами. В то же время любая юридически разрешенная активность, в том числе и связанная с выражением своей позиции, допустима и даже необходима. Государство должно эти настроения улавливать.

В каждом конкретном случае (участников протестных акций в Москве, - Ред.) нужно просто досконально разбираться, здесь нет абстрактного правосудия, оно абсолютно конкретное.

ЗЕЛЕНСКОГО ПЫТАЮТСЯ ЗАТАЩИТЬ В КОНФЛИКТ С РОССИЕЙ

Очевидно, что нынешний президент (Украины Владимир Зеленский, - Ред.) хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с нашей страной в том числе. Чтоб мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Но вопрос в том, получится ли у него? Самое главное, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались в политическим истеблишменте, в отдельных слоях и кругах. Противостоять такому оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову вот в отношениях с Россией.

Там целый ряд ведущих политических сил сказали: все, идем на Майдан, встанем и будем кричать, что ни пяди нашей земли, ни в коем случае не принимать решений вопреки украинским интересам и так далее. Вроде бы и понятные слова, в то же время очевидно, что это удавка, которую пытаются на него (на Зеленского - Ред.) накинуть. Так, чтобы он не посмел вообще выйти за те границы, которые были очерчены его предшественником (Петром Порошенко, - Ред.). Его предшественник точно никакого мира не хотел. Он был представителем партии войны, и чем дольше эта война на территории Украины продолжалась бы, тем для него лучше, это позволило бы ему находиться у власти, на что, собственно, он и рассчитывал, по всей вероятности. В эту же историю пытаются затянуть и Зеленского.

«НЕ МЫ НАЧАЛИ ВОЙНУШКУ С ЕС»

С Европейским союзом, не говоря уже о США, у нас не лучший период. Я недавно встречался с рядом моих коллег из Европейского союза, говорю: «Послушайте, ребята, смотрите, что вы делаете, ввели санкции, сами же от них страдаете, потеряли там около 100 миллиардов евро, а некоторые еще там 200, и мы, конечно, потеряли, но вы даже не хотите встречаться". Кому от этого лучше? Эта политика близорукая, но уверен, она все равно рано или поздно закончится общим примирением.

Сейчас в Евросоюзе, в Европейской комиссии новая команда, которая пока не обременена разными прежними решениями с точки зрения личной ответственности за них, и у них есть шансы поправить, если они этого захотят. Не мы эту «войнушку» начали, не нам ее завершать. Они сами должны объявить перемирие, и тогда все можно вернуть в нормальное русло. Нужно набраться мужества признать некоторые ошибки и выйти уже в плоскость нормализации отношений.

«НУЖНО СДЕЛАТЬ ВСЕ, СОХРАНИТЬ ИНТЕГРАЦИЮ С БЕЛОРУССИЕЙ»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747959" frameborder="0"></iframe> Медведев об отношениях с Беларусью и Украиной.Премьер-министр России ответил на вопрос об отношениях с нашими соседями

У нас есть союзное государство - это большая ценность. Мы часто друг с другом спорим, обиды какие-то высказываем, особенно на эмоциональном порыве это происходит. Нам нужно сделать все, чтобы интеграция сохранилась. Есть сложные темы, связанные с энергоносителями, с ценами, каждая страна хочет добиться определенных льгот и преимуществ для себя, но я уверен, что развязки здесь можно найти и на уровне правительства, и на президентском уровне.

Любая интеграция, напомню простую юридическую истину, - это частичное уменьшение суверенитета, но этого не нужно бояться. Мы тоже свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз.

ВЕРНУТЬСЯ В СССР? К ПУСТЫМ ПОЛКАМ?

В Советском Союзе было много хорошего, но идеализировать не надо, это было очень сложное государство. Молодежь порой говорит, что хочет там очутиться. Но где очутиться? У пустой полки в магазине или в очереди за сапогами? Абсолютное большинство современной молодежи там просто не смогло бы жить. Ей было бы там крайне неуютно. Вернуться в прошлое невозможно, надо смотреть вперед. Но ни в коем случае его нельзя зачеркивать. Советский Союз - это наша история - противоречивая, но очень важная.

МЕДВЕДЕВ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ВЕЛ ДИСКОТЕКИ

Я помню, как в советские годы я ходил к заместителю директора школы по воспитательной работе утверждать репертуар дискотеки, которую я вел. Она могла сказать: "Так, а это что такое тут? Да вот не надо! - вспомнил Медведев.

Он заметил, что только 90-е открыли россиянам весь музыкальный мир.

НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ ПУТИНА ПОЕДЕТ ГАРИК ХАРЛАМОВ?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748003" frameborder="0"></iframe> Медведев прокомментировал акции протестов в Москве.Премьер-министр России заметил, что в обществе есть «мощный запрос на справедливость»

Телеканал ТНТ на встрече с Дмитрием Медведевым представлял юморист Тимур Батрутдинов. Он пояснил, что на разговор с премьером его отправили потому, что именно он в юмористическом тандете с Гариком Харламовым исполняет роль Медведева.

- Правильно ли я вас понимаю, Тимур, что на другую пресс-конференцию, которая тоже скоро будет (пресс-конференция Владимира Путина пройдет 19 декабря, - Ред.), поедет Харламов? - пошутил Медведев.

Батруднинов засмеявшись заметил, что Харламов непременно отправится на пресс-конференцию президента.

«В НОВЫЙ ГОД ПОСЛУШАЮ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА»

Соберу свою семью, друзей, которые приедут ко мне в гости, сяду за стол и буду слушать выступление президента. Точно так же Новый год встречают 99% россиян. Мне кажется, что это хорошая, семейная, домашняя традиция. На Новый год каждый человек в эти минуты все-таки подспудно об думает - что нам новый год готовит. Я рассказывать ( своем желании, - Ред.) не буду, чтобы все получилось.