Украинцам с марта 2020 года запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

СЕГОДНЯ 17:52 2019-12-05T18:51:21+03:00

Въезжать и выезжать из Украины можно будет только по заграничным паспортам, если постановление примут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В правительстве Украины хотят отменить право граждан страны пересекать границу по внутреннему паспорту

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Заграничные паспорта понадобятся гражданам Украины, которые планируют пересекать российско-украинскую границу. Вопросы к документы возникнут у украинской стороны. В правительстве в Киеве ходят отменить право граждан въезжать и выезжать из страны по внутреннему паспорту. В министерстве разработали проект постановления, которым предусмотрено приостановление действий положений соглашений с РФ 1997 и 2011 годов (документы давали право на пересечение границы без заграничного паспорта).

- Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении, - сказал директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев агентству УНИАН.

Если проект получит одобрение парламентом, то с 1 марта 2020 года новые правила пересечения границы вступят в силу.

Ранее власти Украина запретили въезд в страну россиянам по внутренним паспортам страны. Такие нормы ввели в 2015 году, объяснили - "из соображений безопасности".

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко заявлял о "превосходстве украинского паспорта над российским".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748047" frameborder="0"></iframe> Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам.В правительстве Украины хотят отменить право граждан страны пересекать границу по внутреннему паспорту

ИСТОЧНИК KP.RU