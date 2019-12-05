2019-12-05T18:51:21+03:00
В мире

Украинцам с марта 2020 года запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

В правительстве Украины хотят отменить право граждан страны пересекать границу по внутреннему паспорту
Юлия САЛЬНИКОВА
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Въезжать и выезжать из Украины можно будет только по заграничным паспортам, если постановление примутВъезжать и выезжать из Украины можно будет только по заграничным паспортам, если постановление примутФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заграничные паспорта понадобятся гражданам Украины, которые планируют пересекать российско-украинскую границу. Вопросы к документы возникнут у украинской стороны. В правительстве в Киеве ходят отменить право граждан въезжать и выезжать из страны по внутреннему паспорту. В министерстве разработали проект постановления, которым предусмотрено приостановление действий положений соглашений с РФ 1997 и 2011 годов (документы давали право на пересечение границы без заграничного паспорта).

- Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении, - сказал директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев агентству УНИАН.

Если проект получит одобрение парламентом, то с 1 марта 2020 года новые правила пересечения границы вступят в силу.

Ранее власти Украина запретили въезд в страну россиянам по внутренним паспортам страны. Такие нормы ввели в 2015 году, объяснили - "из соображений безопасности".

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко заявлял о "превосходстве украинского паспорта над российским".

Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам.В правительстве Украины хотят отменить право граждан страны пересекать границу по внутреннему паспорту

ИСТОЧНИК KP.RU

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