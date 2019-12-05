Украинцам с марта 2020 года запретят ездить в Россию по внутренним паспортам
Заграничные паспорта понадобятся гражданам Украины, которые планируют пересекать российско-украинскую границу. Вопросы к документы возникнут у украинской стороны. В правительстве в Киеве ходят отменить право граждан въезжать и выезжать из страны по внутреннему паспорту. В министерстве разработали проект постановления, которым предусмотрено приостановление действий положений соглашений с РФ 1997 и 2011 годов (документы давали право на пересечение границы без заграничного паспорта).
- Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении, - сказал директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев агентству УНИАН.
Если проект получит одобрение парламентом, то с 1 марта 2020 года новые правила пересечения границы вступят в силу.
Ранее власти Украина запретили въезд в страну россиянам по внутренним паспортам страны. Такие нормы ввели в 2015 году, объяснили - "из соображений безопасности".
Предыдущий президент Украины Петр Порошенко заявлял о "превосходстве украинского паспорта над российским".
Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам.В правительстве Украины хотят отменить право граждан страны пересекать границу по внутреннему паспорту
ИСТОЧНИК KP.RU