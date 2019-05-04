Порошенко заявил о якобы превосходстве украинского паспорта над российским

СЕГОДНЯ 12:52 2019-05-04T12:52:25+03:00

Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским Фото: REUTERS

При это в Донбассе выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме

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Действующий президент Украины утверждает, что украинский паспорт дает больше возможностей для путешествий, чем российский.

«Украинский паспорт значительно опережает российский по возможностям путешествия миром. Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга Passport Index 2019, - написал глава Незалежной в субботу в «Твиттере». - Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира».

При этом Порошенко добавил, что гордиться тем, что якобы удалось укрепить статус гражданства Украины.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин ввел в действие указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Позже российский лидер отметил, что Москва рассматривает вариант предоставления российского гражданства для всех граждан Украины в упрощенном порядке.

Кстати, в провозглашенной Донецкой народной республике уже выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU