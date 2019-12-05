Глава МВД выступил против возможного ненаказуемого снижения «порога превышения скорости»

СЕГОДНЯ 19:33 2019-12-05T19:34:53+03:00

Сейчас водители, которые превысили допустимую скорость на 20 километров в час, могут избежать наказания

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В МВД выступают против изменения ненаказуемого «порога превышения скорости». Если сейчас водитель может превысить допустимую на участке скорость на 20 километров, то предложено снизить этот показатель до 10 километров в час. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение правительству проанализировать, насколько целесообразно снижать этот нештрафуемый порог.

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что ведомство не является инициатором предложения. Более того, в МВД выступают против такого изменения.

- В начале текущего года на правительственной комиссии, которую возглавляет заместитель председателя правительства по обеспечению безопасности дорожного движения, МВД выразило свою позицию против снижения администрируемого порога с 20 км/ч до 10 км/ч, - приводит слова главы МВД Владимира Колокольцева «Интерфакс».

В МВД выступают наоборот, за увеличение скорости, но на автомагистралях.

ИСТОЧНИК KP.RU