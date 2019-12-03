2019-12-03T18:21:39+03:00
Политика

Дмитрий Медведев: «Превышение скорости на 10 км/ч не уловить даже на спидометре. Чуть-чуть нажал - и все!»

Правительство сомневается в предложении МВД снизить нештрафуемый порог для водителей
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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ГИБДД еще с 2014 года предлагает ввести штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч.ГИБДД еще с 2014 года предлагает ввести штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Премьер Дмитрий Медведев даст поручение правительству еще раз проанализировать предложение МВД снизить нештрафуемый порог превышения водителями скорости с 20 до 10 км/ч.

- Я пока не предрешаю окончательного подхода, но как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, могу вам сказать, что по моим ощущениям эти 10 км/ч - они очень часто на машине не «ловятся» даже самим водителем, - признался Медведев во вторник во время приема граждан в центральном офисе «Единой России» в Москве.

По словам премьера, снижение порога станет просто дополнительным поводом штрафовать большее число водителей.

- Хотя у людей нет намерения нарушить правила дорожного движения. Иногда на спидометре превышения даже не видно, особенно когда речь идет о машинах не очень новых. Я действительно считаю, что 10 км - это непонятно, чуть-чуть нажал и все, - заметил Медведев.

В МВД и в Минтрансе напротив считают, что такие меры повысят безопасность на дорогах и сократят число смертей. ГИБДД еще с 2014 года предлагает ввести штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч. Напомним, что штрафы за небольшое превышение скорости были отменены с 2013 года. Автодорожная инспекция даже разработала законопроект, в котором предлагается штрафовать водителей на 1,5 тысячу рублей за превышение скорости на 10–20 км/ч и на 3 тысячи рублей за превышение на 20–40 км/ч. Но этот законопроект пока так и остался лежать на полке.

Медведев также пообещал, что поручит проработать критерии установки на дорогах передвижных камер, а также вопрос возможной установки перед ними дорожных знаков. Посетитель приемной ЕдРа Глеб Попов пожаловался Медведеву, что водители при виде передвижных камер, которые часто устанавливают в неожиданных местах, начинают резко тормозить, а машины, которые едут сзади, не всегда успевают сбросить скорость и происходят аварии. По словам Попова, он сам попал в такое ДТП, а потому попросил Медведева дать поручение МВД устанавливать перед передвижными камерами предваряющие дорожные знаки.

- Поручение дам, у нас есть комиссия, которая этим занимается, - пообещал Медведев и добавил, - камеры должны устанавливаться так, чтобы этим не манипулировали, в том числе, сотрудники ГАИ. И дорожные знаки ставят не ради того, чтобы казна пополнялась, или, тем более, карман гаишника . Они нужны для того, чтобы не было дорожно-транспортных происшествий, и они должны ставиться разумно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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