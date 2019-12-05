Ракета Falcon 9 с грузовиком Cargo Dragon стартовала к МКС

СЕГОДНЯ 21:07 2019-12-05T21:12:03+03:00

Ракета с кораблем стартовала с пускового комплекса во Флориде Фото: www.nasa.gov

Изменить размер текста: A A

Компании SpaceX запустила к МКС ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon. Запуск состоялся в рамках коммерческого контракта между НАСА и SpaceX. На корабле Dragon доставят груз для экипажа международной космической станции. Трансляция запуска шла на сайте НАСА в четверг 5 декабря. Ракета стартовала с пускового комплекса во Флориде в 12.29 (20.29 по московскому времени).

- На борту грузового корабля – материалы для непосредственной поддержки десятков из более чем 250 научных исследований и демонстраций технологий, которые будут проводиться во время Экспедиции, -сказано на сайте НАСА.

Это третий запуск ракеты SpaceX, стыковка назначена на 7 декабря. Ожидается, что в стыковке примет участие командир 61 космической экспедиции Лука Пармитано из Европейского космического агентства (ESA).

Ранее в Роскосмосе ответили на заявления о "конце российской космонавтики", напомнив, что НАСА до сих пор покупает места в российских "Союзах.

ИСТОЧНИК KP.RU