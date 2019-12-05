«Навешивают ярлык киберпреступника»: Посол России отреагировал на новые санкции США

СЕГОДНЯ 21:31 2019-12-05T21:33:14+03:00

Анатолий Антонов раскритиковал решение Вашингтона и напомнил, что Россия неоднократно предлагала США совместно реагировать на профильные угрозы

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Российский посол Анатолий Антонов прокомментировал новый пакет санкций США. В список попали семь российских компаний и 17 человек, среди которых граждане России и Украины. По версии представителей Минфина США, эти предприятия и люди представляют для Америки угрозы в сфере кибербезопасности. Антонов уточнил, что двум соотечественникам инкрементируются серьезные уголовные преступления.

- Одновременно официальные американские представители вновь беспочвенно обвинили Правительство России. Попавшие под санкции «хакерские группировки» и связанные с ними лица, дескать, оказывали прямую помощь нашим властям в «злонамеренной деятельности в киберпространстве», - сказано в официальном комментарии Антонова на странице посольства в фейсбуке.

Он уточнил, что несмотря на всю серьезность обвинений, в США не предоставили никаких доказательств вины россиян.

- Такая практика в целом стала нормой для партнёров, - написал российский посол.

Анатолий Антонов рассказал, что в России неоднократно предлагали американским коллегам сотрудничать в вопросах киберугроз. Но договориться не получается, потому что в США игнорируют предложения, «предпочитая навешивать на Россию «ярлык киберпреступника».

ИСТОЧНИК KP.RU