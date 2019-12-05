2019-12-05T23:35:59+03:00
В мире

Подрядчик заявил об ускорении строительства "Северного потока-2"

Сейчас ведется укладка труб
Мария ИГНАТЬЕВА
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Подрядчик заявил об ускорении строительства "Северного потока-2"Подрядчик заявил об ускорении строительства "Северного потока-2"Фото: REUTERS
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Глава австрийской OMV AG, которая занимается строительством газопровода "Северный поток - 2", Райнер Зеле сообщил, что сейчас по проекту активизирована укладка труб.

- Я вижу, что они вновь начали работы по укладке трубопровода. Давайте не тратить время на разговоры, а прокладывать трубу, - сказал он.

Зеле также подчеркнул, что многое будет зависеть от погодных условий. В том числе и прогресс по укладке газопровода. Также он высказался и относительно возможных санкций со стороны США.

- С моей точки зрения, это сигнал для Европы, который европейские политики не могут принять. Это вмешательство в независимость и безопасность поставок энергоносителей в Европе. Я думаю, только европейские политики имеют право строить необходимые рамки и решать, будут они или нет импортировать газ и другие энегоресурсы, - подчеркнул глава австрийской компании.

Сайт kp.ru писал ранее, что строительство "Северного потока — 2" близится к финальной стадии, магистральный газопровод закончен на 75%. Также полностью завершилось строительство обеих ниток газопровода в территориальных водах Германии и водах Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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