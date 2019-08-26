Газопровод «Северный поток — 2» построен на 75%

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-26T14:47:20+03:00

Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на продвинутом этапе Фото: REUTERS

Уже построены обе нитки газопровода в ФРГ и Финляндии

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Строительство «Северного потока — 2» близится к финальной стадии завершения, магистральный газопровод закончен на 75%. Также полностью завершилось строительство обеих ниток газопровода в территориальных водах Германии и водах Финляндии.

- По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 км газопровода «Северный поток – 2». Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода, - передается на сайте компании Nord Stream 2 AG.

Укладка труб в территориальных водах России продолжается. Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на продвинутом этапе.

В среду, 21 августа, президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте объявил о завершении работы по прокладке «Северного потока-2» на территории финляндской исключительной экономической зоны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Турции завершилось строительство приемного терминала для морского газопровода «Турецкий поток» на 95%.

ИСТОЧНИК KP.RU