2019-08-14T15:11:18+03:00
Экономика

Приемный терминал "Турецкого потока" в Турции завершен на 95%

Запуск первой трубы газопровода должен начаться в начале января нового года
Дин БИЦОЕВ
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Начать транспортировку газа планируется до конца этого года в соответствии с графикомНачать транспортировку газа планируется до конца этого года в соответствии с графикомФото: ТАСС
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Строительство приемного терминала для морского газопровода «Турецкий поток» закончено на 95% от общего объема работ. Об этом рассказали в пресс-службе проектной компании South Stream Transport B.V., которая занимается строительством магистрали.

Начать транспортировку газа планируется до конца этого года в соответствии с графиком. Более полутора тысяч специалистов участвуют в Турции для выполнения проекта, среди них 100 местных жителей. Строительство приемного терминала проходит в западной части Турции в регионе Фракия рядом с населенным пунктом Кыйыкей.

Напомним, что в ноябре прошлого года глава украинского Совета по вопросам газовой промышленности Леонид Униговский заявил, что необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки российского газопровода в Турции. Причина опасений была ясна, ведь Украина зарабатывает на транспортировке российского газа около 3 млрд долларов в год.

Также в конце июля текущего года в комитете по иностранным делам американского Конгресса проголосовали за санкции против "Северного потока - 2". За месяц до этого в сенате США единогласным решением одобрили введение санкций против "Турецкого потока".

ИСТОЧНИК KP.RU

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