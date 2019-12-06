2019-12-06T02:14:27+03:00
Политика

На Украине рассказали о взыскании двух миллиардов долларов с "Газпрома"

Российская компания отдала "Нафтогазу" эту сумму по решению суда [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Украине рассказали о взыскании долгов с "Газпрома"На Украине рассказали о взыскании долгов с "Газпрома"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что с "Газпрома" взыскали 2,1 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

- Это 45 процентов всей компенсации, присужденной нам в арбитраже в феврале 2018 года. Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды, - заявил Коболев в интервью для издания LIGA.net.

Он также подчеркнул, что почти вся изъятая сумма была передана в госбюджет Украины.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что несколько лет назад Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" относительно контрактов на поставку и транзит газа. Согласно вердикту, российская компания должна выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. Тогда же концерн попросил апелляционный суд округа Свеа отменить решение, а недавно предложил "Нафтогазу" мирно урегулировать спор.

Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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