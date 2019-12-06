На Украине рассказали о взыскании двух миллиардов долларов с "Газпрома"
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что с "Газпрома" взыскали 2,1 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
- Это 45 процентов всей компенсации, присужденной нам в арбитраже в феврале 2018 года. Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды, - заявил Коболев в интервью для издания LIGA.net.
Он также подчеркнул, что почти вся изъятая сумма была передана в госбюджет Украины.
Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что несколько лет назад Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" относительно контрактов на поставку и транзит газа. Согласно вердикту, российская компания должна выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. Тогда же концерн попросил апелляционный суд округа Свеа отменить решение, а недавно предложил "Нафтогазу" мирно урегулировать спор.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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