2019-12-06T05:59:45+03:00
Политика

Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам в ООН

Американский лидер заявил об этом на встрече с диппредставителями в Белом доме
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам в ООНТрамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам в ООНФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с отказом в выдаче виз российским официальным лицам в ООН. Об этом американский лидер заявил во время встречи с диппредставителями в Белом доме. К слову, ланч Небензя, оценил высоко.

- Хорошо прошла, заинтересовано, живо, обсуждали самые разнообразные темы, - сказал российский постпред в разговоре с ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что Небензя пошутил об отсутствии в Белом доме "русской комнаты", хотя "китайская" там есть. Ее политик посетил вместе с коллегами из других стран во время обеда представителей ряда стран при Всемирной организации по случаю перехода председательства в Совете Безопасности ООН к Соединенным Штатам. Трамп пообещал "позаботиться об этом".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи открыли интерактивный музей истории Олимпийских игр
Ученые рассказали, чем опасен недосып
Российский эксперт назвал ядерную сферу, в которой РФ опережает США
Во Флориде полицейские застрелили двоих подозреваемых в ограблении магазина
В Иране 11 человек погибли при взрыва газа во время празднования свадьбы
В Миннесоте упал вертолет Нацгвардии США
На Украине рассказали о взыскании двух миллиардов долларов с "Газпрома"
В Новой Зеландии в самолетах будут подавать напитки в съедобных кружках
Зеленский хочет создать в Донбассе "муниципальную стражу"
Испанские врачи реанимировали британку, сердце которой остановилось на шесть с половиной часов
Небензя пошутил об отсутствии "русской комнаты" в Белом доме
Зеленский провел телефонную беседу с Макроном
Зеленский провел телефонную беседу с Макроном
Зеленский провел телефонную беседу с Макроном