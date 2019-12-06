Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам в ООН

СЕГОДНЯ 05:59 2019-12-06T05:59:45+03:00

Американский лидер заявил об этом на встрече с диппредставителями в Белом доме

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с отказом в выдаче виз российским официальным лицам в ООН. Об этом американский лидер заявил во время встречи с диппредставителями в Белом доме. К слову, ланч Небензя, оценил высоко.

- Хорошо прошла, заинтересовано, живо, обсуждали самые разнообразные темы, - сказал российский постпред в разговоре с ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что Небензя пошутил об отсутствии в Белом доме "русской комнаты", хотя "китайская" там есть. Ее политик посетил вместе с коллегами из других стран во время обеда представителей ряда стран при Всемирной организации по случаю перехода председательства в Совете Безопасности ООН к Соединенным Штатам. Трамп пообещал "позаботиться об этом".

ИСТОЧНИК KP.RU